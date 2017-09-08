08.09.2017 23:24 Aracında ölü bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir kişi otomobilinin içinde ölü bulundu. Denizli'nin Buldan ilçesinde bir kişi otomobilinin içinde ölü bulundu.

Olay, Denizli'nin Buldan ilçesi Toprakçı Kaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Toprakçı Kaşı mevkiine giden vatandaşlar bir kişinin otomobilin içinde hareketsiz yattığını gördü. Olayın 112 Acil servise bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, şahsın hayatını kaybettiği ve Süleyman Gazdağlı olduğunu belirledi. Olay yeri incelemenin ardından Gazdağlı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, şahsın bir eczanede kalfalık yaptığı öğrenildi.

(Medeni Topaloğlu / İHA)

