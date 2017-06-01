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Aracına uyuşturucu koyup ihbar etti
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Aracına uyuşturucu koyup ihbar etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, bir araçta bulunan uyuşturucu maddenin, araç sürücüsüyle alacak-verecek meselesi olan kişi tarafından konulduğunu ve ihbarın da bu kişi tarafından yapıldığını ortaya çıkardı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, bir araçta bulunan uyuşturucu maddenin, araç sürücüsüyle alacak-verecek meselesi olan kişi tarafından konulduğunu ve ihbarın da bu kişi tarafından yapıldığını ortaya çıkardı.
112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kişi Side Mahallesinde 07 LHM 54 plakalı araç içerisinde uyuşturucu madde olduğu yolunda ihbarda bulundu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Selimiye Karakoluna bağlı ekipler, A.D. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen 07 LHM 54 plakalı aracı Side Mahallesinde durdurdu. Yapılan aramada aracın torpido gözünde ağzı kilitli Şeffaf poşetler içerisinde her biri 5 er gram satışa hazır vaziyette 9 adet toplam 45 gram esrar ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararı ile A.D.'nin ev ve işyerinde yapılan aramalarda 2 adet Av tüfeği, 1 adet tabanca ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.D., bulunan malzemelerle kendisinin ilgisi olmadığını, kendisine komplo kurulduğunu, aracına başka bir şahıs tarafından konulduğunu iddia etti.
A.D.'nin ifadesinin ardından olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Jandarma ekipleri aracın bulunduğu yerin çevresindeki güvenlik kameralarındaki görüntüleri izleyerek araca uyuşturucuyu koyan ve kendi telefonundan 112 acil çağrı merkezini arayan A.B. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda olayın şüphelisi A.B. ile torpidosunda uyuşturucu ele geçirilen aracın sahibi A.D. arasında alacak-verecek meselesinin bulunduğu, A.B.'nin bundan dolayı A.D.'ye kumpas kurduğu ortaya çıktı.
Şüpheli A.B. jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
(Arif Kaplan /İHA)

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