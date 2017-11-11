Aracın yakıt deposunda eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda 3 kilo 680 gram eroin ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda 3 kilo 680 gram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) ekipleri, Siverek- Diyarbakır karayolunda uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yaptı. Aramada aracın yakıt deposunda dört parça halinde 3 kilo 680 gram eroin maddesi ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.