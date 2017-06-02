Aracın lastiğini değiştirirken başka bir araç çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'da, yol kenarında lastiği değiştirilen araca alkollü bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Adıyaman'da, yol kenarında lastiği değiştirilen araca alkollü bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Şimşek idaresindeki 01 TT 292 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan ve lastiği değiştirilen 27 ZD 779 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Hafif ticari araca arkadan çarpan otomobil daha sonra refüje çıkarak durabildi. Yaşanan kazada yol kenarında lastik değişen Nuri Ataş, Mehmet Çelik, Mehmet Karaman ile otomobil sürücüsü Mustafa Şimşek yaralandı. Yaralılardan Nuri Ataş, Mehmet Çelik, Mehmet Karaman olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesine kaldırılırken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Mustafa Şimşek ise hastaneye gitmeyi istemedi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 53 yaşındaki Mehmet Çelik yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrasında polis ekiplerince yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda otomobil sürücüsü Mustafa Şimşek'in 147 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Cihan Kizir / İHA)