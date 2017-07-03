Aracın kaportasında 40 kilo esrar ele geçirildi

Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda, bir aracın kaporta ve motor kısmına gizlenmiş halde 39 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda, bir aracın kaporta ve motor kısmına gizlenmiş halde 39 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, doğu illerinden getirilecek olan uyuşturucunun Mersin'de piyasaya sürüleceği istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serbest Bölge Otoban Gişelerinde önlem aldı. Plakası önceden tespit edilen otomobili bir süre takip eden ekipler, aracı otoban girişinde durdurarak arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği vasıtası ile yapılan aramada, aracın kaportasına özel olarak yapılmış gizli bölmeleri ile motor bölümünde 72 paket içerisinde toplam 39 kilo 650 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.I. ve M.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

