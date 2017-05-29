Aracın çarptığı yaya 10 metre yükseklikten ana yola uçtu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkarak savrulan otomobilin çarptığı yaya, yol kenarındaki korkulukların üzerinden ana yola uçarak ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkarak savrulan otomobilin çarptığı yaya, yol kenarındaki korkulukların üzerinden ana yola uçarak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde D-100 karayolu Körfez ilçesi Tütünçiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı süratli olduğu iddia edilen İzzet B. idaresindeki 14 DM 090 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Temel Çolak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çolak, korkulukların üzerinden 10 metre aşağıdaki D-100 karayoluna uçarak ağır yaralandı. Önlerine bir anda bir kişinin düştüğünü gören sürücüler aniden durarak yolu kapattılar. Vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yayaya çarparak ağır yaralanmasına sebep olan otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı Çolak'ı düştüğü yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Temel Çolak, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çolak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kendisi de hafif yaralanan sürücü İzzet B. ise hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

(İsmail Kurt / İHA)