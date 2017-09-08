08.09.2017 09:21 Aracın çarptığı ATV sürücüsü havaya uçtu

İstanbul Pendik'te kavşaktan geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı ATV aracının sürücüsü, havaya uçarken o anlar kameraya yansıdı. Kurtköy Ankara Caddesi üzerinde bir hafta önce yaşanan kazada, Muammer Akmeşe'nin kullandığı ATV aracı, caddeye çıkmadan önce arkasından bir başka sürücünün korna çalması üzerine harekete geçerek yola çıktı. Bu sırada Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir araç yeşil ışıkta geçerek ATV aracına çarptı. ATV'yi kullanan Muammer Akmeşe, aracın üzerinden uçarak yere çakıldı. Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin kameraları tarafından kaydedi İstanbul Pendik'te kavşaktan geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı ATV aracının sürücüsü, havaya uçarken o anlar kameraya yansıdı. Kurtköy Ankara Caddesi üzerinde bir hafta önce yaşanan kazada, Muammer Akmeşe'nin kullandığı ATV aracı, caddeye çıkmadan önce arkasından bir başka sürücünün korna çalması üzerine harekete geçerek yola çıktı. Bu sırada Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir araç yeşil ışıkta geçerek ATV aracına çarptı. ATV'yi kullanan Muammer Akmeşe, aracın üzerinden uçarak yere çakıldı. Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin kameraları tarafından kaydedildi. Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Akmeşe, kısa sürede iyileşerek normal yaşamına döndü.

ATV ile yaptığı kazanın ardından kısa sürede iyileşen Muammer Akmeşe, "Yolda seyir halinde gidiyordum. Normal gidiyordum tabi. Yokuş aşağı inerken arkadan bir araç korna çaldı bana. Tabi motor üstünde bana çaldığını düşündüm. Ama ışık yeşildi. Işığı hatırlıyorum. Ondan sonra kafamı çevirdiğimde ışığa hiç bakmadım ben. Arkadan baskı geldi işte. Arkaya dönüp baktığımda araba yok, önüme döndüğümde ise görüntülerde görünenleri yaşadım" dedi.

Kaza anını tam hatırlamadığını ifade eden Akmeşe, "Tek hatırladığım arabanın sembolü. Ondan sonra uyandığımda su döküyorlardı bana. Gözümü ambulansta açtım. Şuan iyiyim ama bacaklarım şiş. Yüzümde de yara vardı ama kremlerle toparladı. Kollarımdaki yaralarda büyük bir oranda iyileşti" şeklinde konuştu.

Yol üzerindeki ışık sistemini de eleştiren Akmeşe, "Oranın ışığı biraz farklı. Kırmızıdan yeşile geçmesi saniye sürmüyor. Bir tarafa kırmızı yandığında karşı taraf anında yeşil olduğu için kaza sık sık yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaza anında olay yerinde bulunan İlhan Özışık ise, "O gün ATV karşı taraftan geldi, kırmızı ışık ihlali yapıyor. Yeşil ışıktan geçen araç ise çarptı, çocuk burada dükkanın önünde yere düştü. Burada bir ay içerisinde iki defa kaza yaşandı. Burada sık sık kazalar oluyor. Belediye ekiplerinin buraya bir tedbir almaları gerekiyor. Sürücüler genellikle kırmızı ışık ihlali yapıyor ve kazalar bundan dolayı oluyor" diye konuştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise cadde üzerinde seyir halinde yan yana bulunan iki araç, ışıklara yaklaştığı sırada hafif yavaşlıyor ve ışığın yeşile dönmesi ile tekrar hızlanıyor. Bu sırada ana caddeye çıkan Muammer Akmeşe'nin kullandığı araç ana cadde üzerindeki araçla çarpışıyor. ATV aracını kullanan Muammer Akmeşe bir tarafa, kafasında bulunan şapkası başka bir tarafa uçuyor. Ardından yaralı şahsın yardımına vatandaşlar koşuyor.

(Mustafa Esen - Metin Başar/İHA)

