Aracın camını yumrukla kırdı: Sürücüye biber gazı sıktı

Yumrukla aracın camını kırdıktan sonra sürücüye biber gazı sıktı.

Yumrukla aracın camını kırdıktan sonra sürücüye biber gazı sıktı.

Trafikte bilinmeyen bir nedenle aracından inerek bir sürücüye tepki gösteren şahıs, tekrar aracına bindi. Bu kez tepki gösterilen sürücü otomobilinden indi ve kendisine tepki gösteren şahsın aracını yumruğuyla kırdı. Öfkeli sürücü, camı kırdıktan sonra direksiyon başındaki adama biber gazı sıktı. Aracından inen adam bir süre daha biber gazına maruz kaldıktan sonra kamyonetin arkasına yönelerek bir sopa çıkardı. Bu sırada aracına binen biber gazlı şahıs ise olay yerinden uzaklaştı.

Bu ilginç görüntüler başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

