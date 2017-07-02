Aracı yanan rallici Burcu Çetinkaya o anları anlattı

Balkan Ralli Kupası'nın 4. yarışı Rally Troia'da aracı yanan ve büyük tehlike atlatan ünlü pilot Burcu Çetinkaya Bucak, o anları anlattı.

Balkan Ralli Kupası'nın 4. yarışı Rally Troia'da aracı yanan ve büyük tehlike atlatan ünlü pilot Burcu Çetinkaya Bucak, o anları anlattı.

Çanakkale'de 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Ralli Kupası kapsamında Balkan Ralli Kupası'nın 4. yarışı Rally Troia'da mücadele eden ünlü pilot Burcu Çetinkaya Bucak ve ikinci pilot Emire Cantürk Eren'in aracı starttan yaklaşık 10 kilometre sonra yanmaya başladı. Bayramiç ilçesine bağlı Söğütgediği köyü yakınlarında aracı alevler içerisinde kalan ünlü rallici ve Türkiye Gazetesi yazarı Burcu Çetinkaya Bucak o anları İHA'ya anlattı. Çetinkaya Bucak, "Öncellikle çok güzel bir organizasyon Balkan Kupasının bir ayağı aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonasının da bir ayağı Çanakkale'de düzenleniyor. Yarışmacılar bugün yarışmaya devam ediyorlar. Türkiye Ralli Şampiyonasında 5 kez kadınlar birinciliğim var. 6'ncısını elde etmek için yola çıktık. Bu arada da genel klasmanda iyi dereceler elde etmekti. Bu yarışta yarışın startında çok kısa süre sonra yani 9-10 kilometre sonra arabada ufak bir sıkıntı hissedip durdum. Ama yangın çoktan başlamış. Fakat çok suratlı gittiğiniz için yangında arkada başladığı için hissedilmiyor. Dolayısıyla durduğumuz an koku geldi. Yangın söndürücüyü çalıştırdık" dedi.



" DEPO VE BENZİN YANDIĞI İÇİN İTFAİYE ARACI MÜDAHALE EDİNCEYE KADAR SÖNDÜRÜLEMEDİ"

"Araçlarımızın içerisinde güvenlik ekipmanları var. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil" diyen Burcu Çetinkaya Bucak, "Mutlaka sizin aracın içerisinde çıkmanıza imkan tanıyacak bir şekilde yangın söndürücü var. Yangın söndürücüyü bastık hemen zaten. Manuel yangın söndürücüyü de çıkardık hemen ama tam onu çıkarma aşamasında zaten araçtaki alevler çok yükseldi. Depo ve benzin yandığı için itfaiye aracı müdahale edinceye kadar söndürülemedi. Dolayısıyla da böyle bir tatsız olay yaşadık. Tabi ki çok üzgünüz. Ama sevincimiz şu, ormanda olabilirdi, çok sıcaktı insanlara daha yakın yerlerde olabilirdi. O anlamda Allah'a şükürler olsun diyorum. Dediğim gibi pilot ya da kopilot olarak araçtan çıkmak çok zor değildi güvenlik ekipmanları sayesinde. Ama etrafa sıçraması daha sonra durdurulamaması, mutlaka itfaiye aracını gelmesinde bir süre alıyor. Ve çok sıcak orman yangınlarıyla üzüldüğümüz günlerdeyiz zaten Allah başka yangınları da göstermesin. Şu anda var olan yangınları da bir an önce söndürebilmeyi nasip etsin. O anlamda mutluyum ama moralimiz bozuk mu bozuk" şeklinde konuştu.

(Mustafa Biçer / İHA)