Aracı taranan belediye başkanı konuştu

Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristler tarafından aracı taranan Belediye Başkanı Veysi Işık, 'Bunu yapanların Allah belasını versin. Bu Ramazan ayında ve Cuma gününde böyle bir saldırı insanlığa sığmıyor. Allah hepsini ıslah etsin' dedi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristler tarafından aracı taranan Belediye Başkanı Veysi Işık, "Bunu yapanların Allah belasını versin. Bu Ramazan ayında ve Cuma gününde böyle bir saldırı insanlığa sığmıyor. Allah hepsini ıslah etsin" dedi.

Kozluk'ta, PKK'lı teröristler tarafından bir yakını içerisinde bulunan aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenen Belediye Başkanı Veysi Işık, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Işık, "Saat 11.00'da evden çıktım ve makama doğru gittim. Makamda oturduğum sırada telefon geldi ve 'Aracınız tarandı' denildi. Hemen ağabeyimi aradım ve yeğenim Muhammed Işık'ın kullandığı aracın evin çıkışında tarandığı söylendi. Şoförüm ve korumam ile birlikte hemen olay yerine gittik ve orada yaralıların olduğunu gördüm. Hemen hastaneye gittim ve orada çok sevdiğimiz genç kardeşlerimizin yaralandığını gördüm. Doktorlarımız hastanede ellerinden geleni yaptı. Ancak öğretmen kardeşimizi kurtaramadılar ve hayatını kaybetti. Biz daha hastanedeyken Bekirhan beldesinde askeri bölgede bomba patladığını söylediler. Tabur Komutanımız hemen olay yerine hareket etti ve orada iki askerimizin ağır yaralandığını ve sivillerin de yaralandığını söylediler. Ölen kardeşimizin ailesine sabır diliyorum ve yaralı askerlerimize de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bunu yapanların Allah belasını versin. Bu Ramazan ayında ve Cuma gününde böyle bir saldırı insanlığa sığmıyor. Allah hepsini ıslah etsin" dedi.