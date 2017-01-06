06.01.2017 02:02 Araca sıkışan sürücü ölümden döndü

Bursa Ankara Yolu istikametinde ilerleyen 16 LRN 66 plakalı özel araç sürücüsü Hüseyin Buğra Muş(19) yağış nedeniyle kayarak önce Bursaray duvarına, sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Aracın içinde sıkışan sürücü 45 dakika süren operasyonla kurtarıldı. Bursa Ankara Yolu istikametinde ilerleyen 16 LRN 66 plakalı özel araç sürücüsü Hüseyin Buğra Muş(19) yağış nedeniyle kayarak önce Bursaray duvarına, sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Aracın içinde sıkışan sürücü 45 dakika süren operasyonla kurtarıldı.



Olay gece yarısı Bursa Ankara Yolu, Hacivat Köprüsü yakınlarında meydana geldi. 19 yaşındaki Hüseyin Buğra Muş 16 LRN 66 plakalı araçla Bursa istikametinden Kestel'e doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek Bursaray duvarına çarptı. Yolda savrulan araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Vatandaşların 112 ve polis ekiplerine haber vermesinin ardından kurtarma operasyonu başladı. Araç içerisinde sıkışan şoför Hüseyin Buğra Muş itfaiye ve acil servis ekiplerinin 45 dakika süren çabaları sonucunda kurtarılarak, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeride düşen yol, hurdaya dönen aracın kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

