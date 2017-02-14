14.02.2017 11:38 Araca çarpan trafik magandası makas atmaya devam etti

E-5 Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü öndeki araca çarptı. Trafik magandası ardından hiçbir şey olmamış gibi makas atmaya devam etti. E-5 Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü öndeki araca çarptı. Trafik magandası ardından hiçbir şey olmamış gibi makas atmaya devam etti.

Yine bir trafik magandası trafikte adeta terör estirdi. E-5 Otoyolu Yenibosna istikametinde öndeki araçla birlikte makas atan şahıs bu anları cep telefonuyla da kaydetti. Bu sırada trafiğin aniden durması üzerine maganda duramayınca öndeki araca hızla çarptı. Araca çarpan maganda daha sonra yoluna devam ederek, trafikteki tehlikeli şovuna devam etti. O anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde maganda öndeki aracı takip ederek makas atıyor.Bu sırada trafik birden yavaşlayınca maganda öndeki araca çarpıyor ve bir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.



