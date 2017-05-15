Araç Zap suyuna yuvarlandı: 2 yaralı ve 2 kayıp

Hakkari'de bir aracın Zap suyuna yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralanırken, 2 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Hakkari'de bir aracın Zap suyuna yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralanırken, 2 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Gündoğdu Mağarası yakınındaki birinci tünel mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç Zap suyuna yuvarlandı. Araçta bulunan 4 kişiden 2'sinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, kayıp 2 kişinin de bulunması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

