Araç yakan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı

Tunceli Valiliği, 5 teröristin yol kestiğini ve araç yaktığını bildirerek, bölgede hava ve kara destekli operasyon başlatıldığını açıkladı.

Tunceli Valiliği, 5 teröristin yol kestiğini ve araç yaktığını bildirerek, bölgede hava ve kara destekli operasyon başlatıldığını açıkladı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"22 Haziran 2017 günü saat 18.55 sıralarında, Tunceli-Pülümür karayolu Samanlı Mahallesi yol ayrımında bir grup BTÖ mensubu tarafından karayolu kesilmiş, yoldan geçen araçlar durdurularak örgüt propagandası yapılmıştır. Olayın haber alınmasına müteakip olay mahalline güvenlik güçlerimizce yapılan intikal neticesinde 3 erkek, 2 bayan, toplam 5 örgüt mensubunca yolun kesildiği, araçların durdurulduğu ve Pülümür istikametinden Tunceli istikametine gelen kömür yüklü aracın yakıldığı öğrenilmiştir. Ayrıca yol üzerinde seyir halinde bulunan binek bir otomobil, yolun örgüt mensuplarınca kesildiğini fark etmesiyle aracını ters istikamete çevirerek dönmeye çalışmış, terör örgütü mensuplarınca araca ateş açılmıştır. Araçta bulunan vatandaşlarımızda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır." denildi.

Bölgeye JİKU, AH-1P kobra tipi helikopter ve birlikler sevk edildiği belirtilen açıklamanın devamında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldığı aktarıldı.

(Ercan Topaç/İHA)