Araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza, Siirt-Kurtalan Karayolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ali Öner, yönetimindeki 06 JSC 82 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi de Kurtalan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. (Mehmet Niyazi Deniz /İHA)
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