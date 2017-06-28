Araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Siirt-Kurtalan Karayolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ali Öner, yönetimindeki 06 JSC 82 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi de Kurtalan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

(Mehmet Niyazi Deniz /İHA)