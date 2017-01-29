Araç sel sularına gömüldü: 2 ölü

Araç sel sularına gömüldü.

Araç sel sularına gömüldü.

Pakistan'da bir araç sel sularının ortasında kaldı. Orada bulunanların korku dolu bakışları arasında suya gömülen araçtaki iki kişi su yüzeyine çıkmayı başardı, ancak kendilerine yardıma gelenlere ulaşamadı.

Sel sularına kapılan iki kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

