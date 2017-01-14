14.01.2017 14:57 Araç sahibinin oğluyla tartıştı, minibüsü yaktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde özel halk minibüsü şoförü, telefonda araç sahibinin oğlu ile tartışması üzerine kullandığı minibüsü ateşe verdi. Herhangi bir yolcunun zarar görmediği olayda minibüs kullanılamaz hale geldi. Antalya'nın Kepez ilçesinde özel halk minibüsü şoförü, telefonda araç sahibinin oğlu ile tartışması üzerine kullandığı minibüsü ateşe verdi. Herhangi bir yolcunun zarar görmediği olayda minibüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 17.30 sıralarında Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Varsak araç depolama noktasında yaşandı. İddiaya göre Antalya'da 07 ATT 083 plakalı özel halk minibüsün şoförü Bülent B., depolama noktasında bilinmeyen bir nedenden dolayı araç sahibinin oğlu Ata Ufuk A. ile telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bülent B.,telefonda konuştuğu Ata Ufuk A.'ya aracı yakacağını söyledi. Bir süre daha devam eden tartışma sonrasında telefonu kapatan Bülent B., şoförü olduğu minibüsü ateşe verdi.



PİŞMAN OLUP PARASINI ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Kısa sürede bütün minibüsü saran alevler bir anda büyüdü. Diğer şoförlerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan minibüsü kısa sürede söndürdü. Olay yerine araç sahibinin oğlu Ata Ufuk A. polis ekiplerine verdiği ifadede şoför Bülent B.,'nin kendisine telefonda aracı bir sinirle yaktığını ve pişman olduğunu, aracının parasını ödeyeceğini söylediğini belirtti.

(Ertuğrul Gün/İHA)

