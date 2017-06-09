Araç kiralamada 7 bin lira kuralı kaldırıldı. Uygulama 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başlayacak.
Araç kiralamada 7 bin lira kuralı kaldırıldı. Uygulama 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başlayacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve vergi usul kanunu genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, araç kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemeler, ilgili tebliğde öngörülen 7 bin TL'lik sınıra bakılmaksızın aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilecek. Uygulama 1 Temmuz'da başlayacak.
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