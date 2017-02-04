04.02.2017 13:49 Araç binanın çatısına düştü: 1 ölü

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Zağanos Vadisi mevkiinde yoldan çıkan araç, yaklaşık 30 metre yükseklikten binanın çatısına düştü. Aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Trabzon'un Ortahisar ilçesi Zağanos Vadisi mevkiinde yoldan çıkan araç, yaklaşık 30 metre yükseklikten binanın çatısına düştü. Aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 04.30 sıralarında Cenk Ali Sağlam (38), yönetiminde Erdoğdu istikametine giden 34 LPD 79 plakalı araç kontrolden çıkarak ters yöne girdi. Çitleri aşan araç istinat duvarını aşarak yaklaşık 30 metre yükseklikten binanın çatısına düştü. Kazada araç sürücüsü Cenk Ali Sağlam olay yerinde hayatını kaybederken cenazesi savcının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(Bekir Koca / İHA)

