10.01.2017 11:54 Araban Ziraat Odasına hizmet aracı

Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı çiftçilerine daha iyi ve daha hızlı hizmet vermek için hizmet aracı aldı. Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı çiftçilerine daha iyi ve daha hızlı hizmet vermek için hizmet aracı aldı.



Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan yaptığı açıklamada, tarım danışmanlarının çiftçiye daha iyi hizmet verebilmesi için yeni hizmet aracı aldıklarını ifade etti.



Alınan yeni araç sayesinde çiftçilere verilen hizmetin daha kısa sürede sağlanabileceğini belirten Doğan, 'Araban Ziraat Odası Başkanlığı olarak 2014 yılında odamızı yeni hizmet binasına kavuşturduk. Şimdi de çiftçilerimize daha iyi hizmet verebilmek için odamıza 66 bin 500 TL'ye 2016 model hizmet aracı aldık. 3 bin civarında Arabanlı çiftçimizin ürünlerinin ekiminden hasadına kadar tüm sıkıntılarını Ziraat Odamız danışmanına bildirdiklerinde, danışmanımız aynı günde çiftçimizin yanındadır. Odamızın imkanları dahilinde önümüzdeki yaz mevsiminde de tohumluk tahılı yabancı maddelerden ayırmakta kullanılan selektör almayı hedefliyoruz. Araban Ziraat Odası Başkanlığı 1 Tarım Danışmanı ve 3 personel ile Arabanlı çiftçilerimize 24 saat hizmet vermekteyiz. Yeni hizmet aracımız odamıza, ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olsun' diye konuştu.

