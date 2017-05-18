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Arabalı vapur lüks yata böyle çarptı
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Arabalı vapur lüks yata böyle çarptı

İstanbul İstinye açıklarında Beykoz'a geçmek için kalkış yapan bir arabalı vapurun lüks tekneye çarpma anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İstanbul İstinye açıklarında Beykoz'a geçmek için kalkış yapan bir arabalı vapurun lüks tekneye çarpma anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
İstinye'de 12 Mayıs günü yeni seferine hazırlanmak için iskeleye yanaşan arabalı vapur geri geri manevra yaparken, lüks tekneye çarpmış, olayda bir kişi hafif şekilde yaralamıştı. Lüks iki teknede büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde arabalı vapur, üzerinde araçla iskeleden kalkmaya çalışıyor. Bu sırada arabalı vapur dümeni kilitlenince kontrolden çıkıyor. Arabalı vapur vatandaşların korkulu bakışları arasında lüks tekneye hızla çarpıyor. Teknelerde hasar oluşurken, arabalı vapur yoluna devam ediyor.

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