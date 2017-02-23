Araba vapuru hatlarında yeni tarife uygulaması

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Eskihisar-Topçular hattı gidiş-geliş ücretlerinde hafta sonu geçerli olacak yeni tarife ve indirim uygulaması başlattı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Eskihisar-Topçular hattı gidiş-geliş ücretlerinde hafta sonu geçerli olacak yeni tarife ve indirim uygulaması başlattı.

Körfez geçişinde 1 Ocak 2017'de geçiş ücretinde yüzde 25 indirim yapan İDO, aynı hatta bu kez hafta sonu uygulaması başlattı. Eskihisar-Topçular araba vapuru hattı, hafta sonları gidiş-geliş 70 TL'ye indirildi. Otomobil, cip ve minivan tipi araçlar için geçerli olan hafta sonu uygulaması, 22 Şubat 2017'den itibaren Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan gidiş-geliş seyahatlerde geçerli olacak. Yolcular, yeni fiyat tarifesi üzerinden gidiş-geliş biletlerini Eskihisar-Topçular araba vapuru gişelerinden temin edebilecek. Aynı araç tipleri için tek yön araç geçiş ücreti 45 TL olarak uygulanmaya devam edecek.



İDO, HAREM-SİRKECİ HATTINDA DA HİZMET SÜRELERİNİ UZATTI

İDO, Sirkeci-Harem araba vapuru hattında da değişikliğe giderek hizmet süresini uzattı. Pazartesi'den Cumartesi'ye 05.30-22.30 Pazar günleri ise 07.00-21.30 saatleri arasında sefer yapan Sirkeci-Harem hattında sefer sayıları artırılarak; Pazartesi'den Cumartesi'ye 05.00'ten 24.00'e kadar, Pazar günleri de 05.00'ten 22.30'a kadar uzatıldı.

Yolcularına her zaman keyifli, konforlu, güvenli ve avantajlı fiyatlarla yolculuk deneyimi yaşatan İDO, Eskihisar-Topçular ve Sirkeci-Harem arasında 3 ayrı tipte 18 araba vapuru ile hizmet veriyor.

