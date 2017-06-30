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Araba çaldı, 'Çok yakıyor, bırakacaktım' dedi
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Araba çaldı, 'Çok yakıyor, bırakacaktım' dedi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çaldığı lüks araçla Bolu'da yakalanan şahıs, polise verdiği ifadede, 'Bu araba köpek gibi benzin yakıyor. Zaten geri bırakacaktım' dediği öğrenildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çaldığı lüks araçla Bolu'da yakalanan şahıs, polise verdiği ifadede, "Bu araba köpek gibi benzin yakıyor. Zaten geri bırakacaktım" dediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde lüks otomobilini yıkatmak için oto yıkamaya veren Işık Dilan Kaya isimli vatandaş tekrar aracını almak için oto yıkamaya gittiğinde aracının orada olmadığını gördü. İşletme sahibine otomobilinin nerede olduğunu soran Dilan Kaya, aracını teslim alan M.M.'nin de orada olmadığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Oto yıkama dükkanına iki gün önce başladığı öğrenilen M.M.'yi ve çaldığı otomobili bulmak için Sapanca Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

ÖNCE AİLESİNE ZİYARETE GİTMİŞ
Lüks otomobili çaldıktan sonra Çorum'da bulunan ailesini ziyarete giden M.M., geri dönüş yolunda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından D-100 Karayolu Gölköy Kavşağı'nda yakalandı. Çaldığı otomobille birden fazla benzin istasyonundan yakıt alarak parasını ödemeden kaçtığı belirtilen M.M.'nin polise verdiği ifadesinde, "Aracı aldıktan sonra Çorum'a ailemi ziyarete gittim. Ama bu araba çok fazla yakıt harcadığı için aldığım yere geri bırakmaya karar verdim. Sapanca'ya giderken siz beni yakaladınız" dediği öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınan lüks otomobil Dilan Kaya'nın eşi Erdoğan Kaya'ya teslim edildi. Kaya, "otomobilime kavuştuğum için mutluyum. Güvenlik görevlisi arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.
(Faruk Çidem/İHA)

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