'Ar-Ge merkezlerimizin sayısını bine çıkarmak istiyoruz'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 600 civarında olan Ar-Ge merkezlerinin sayısını bine çıkarmak istediklerini kaydederek, 'Otomotiv, taşıt yan sanayinde çalışan şirketlerimiz için Ar-Ge merkezi açmak için gerekli personel sayısını 15'e indiriyoruz' dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 600 civarında olan Ar-Ge merkezlerinin sayısını bine çıkarmak istediklerini kaydederek, "Otomotiv, taşıt yan sanayinde çalışan şirketlerimiz için Ar-Ge merkezi açmak için gerekli personel sayısını 15'e indiriyoruz" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TOBB'da gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Üretim Reform Paketi'nin 1 Temmuz itibari ile yürürlüğe girdiğini kaydeden Özlü, paketin içeriğine ilişkin, "Sahadan gelen talep ve isteklerin karşılanması şeklinde oldu" şeklinde konuştu.

Üretim Reform Paketi'nin bütünü ile OSB'lerin önünü açan, onlara yeni ufuklar sunan bir kanun niteliği taşıdığına dikkat çeken Özlü, "Yasa ile ilgili önemli bir nokta var. Organize sanayi bölgelerimizin penceresinden bakacak olursak, OSB'lerin büyümesi, gelişmesi, etkinlik alanlarının artması anlamında bu paket derde deva birçok maddeyi ve yeniliği içinde barındırıyor. Çıkan kanuna baktığımızda kanun ekleri hariç 217 yerde OSB kelimesi geçiyor. Üretim Reform Paketi bütünü ile OSB'lerimizin önünü açan, onlara yeni ufuklar sunan bir kanun niteliği taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, bu sene içerisinde TÜBİTAK merkezli Türkiye'nin teknoloji yönetim yapısında köklü bir reformu öngören bir tasarının Sanayi Komisyonunda kabul edildiğini belirterek, "Genel Kurul aşamasında. İnşallah bunu da önümüzdeki dönemde kanunlaştıracağız. Patent, Ar-Ge ile ilgili tasarı, Üretim Reform Paketi, bunlar hep sanayimizi doğrudan ilgilendiren konular" dedi.

Yıl sonuna doğru piyasa gözetim ve denetimi ile ilgili bir konunun da Meclise sevk edileceğini bildiren Özü, "Piyasa gözetim ve denetimi ile ilgili konudur. Bu konuda Türkiye'de 10'a yakın bakanlık var kendisine sorumluluk verilen. Bizim konumuz sanayi ürünlerinin güvenliği ve bunun içerisinde TSE'nin yapılandırması da var. Önümüzdeki dönemde sizlerin talepleri doğrultusunda bunu da yasalaştıracağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Özlü, Ar-Ge reform paketi ile Ar-Ge merkezlerinde çalışması gereken personel sayısını 30'dan 15'e indirdiklerini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir Bakanlar Kurulu kararı daha çıkartıyoruz. Şu anda imzada. Bunda da otomotiv, taşıt yan sanayinde çalışan şirketlerimiz için Ar-Ge merkezi açmak için gerekli personel sayısını 15'e indiriyoruz. Gelecek günlerde Bakanlar Kurulundan çıkacak. Bu da önemli bir düzenleme. Bizim maksadımız bu sene içerisinde şu an 600 civarında olan Ar-Ge merkezlerimizin sayısını bine çıkarmak istiyoruz."

Kendi teknolojisini üreten bir sanayinin gerekliliğine vurgu yapan Özlü, dışarıdan teknoloji takdim edilen bir sanayi değil, kendi teknolojisini üreten bir sanayi arzu edildiğini, Ar-Ge merkezlerinin ise bunun ilk aşaması olduğunu söyledi.



BAKAN ÖZLÜ'DEN SANAYİCİLERE ÇAĞRI

Bakan Özlü, konuşması sırasında sanayicilere çağrıda bulunarak, "Sanayicilerimizden bu dönemde gaza basmalarını istiyoruz. Sanayi aslında Türkiye'de her zaman büyümenin lokomotifi olmuştur. Türkiye artık bir büyüme trendine girdi. Öncü göstergeler ikinci çeyrekte de göstergenin iyi olacağını bizlere gösteriyor. Dolayısıyla sizlerden daha fazla faaliyet göstermenizi, daha fazla yatırım ve ihracat yapmanızı, sanayimizdeki kapasite kullanım oranını yükseltmenizi istiyoruz" dedi.

Üretim Reform Paketi ile uygulamalara başlanacağını duyuran Özlü, söz konusu paketteki 'sanayi sitelerinin taşınması' ile ilgili konunun Cuma günü bakanlıkta 10 ilin sanayi sitesi yöneticileri ile görüşülerek, bununla ilgili ilk toplantının yapılacağını ve sürecin başlatılacağını söyledi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu ise, KOBİ'lerin Ar-Ge harcamalarındaki payının 10 yıl önce yüzde 10 düzeyindeyken bugün yüzde 18'e yükseldiğine dikkat çekerek, "Sanayi Bakanlığımızın, Ar-Ge ve sınai mülkiyet alanında hayata geçirdiği düzenlemelerle bu konudaki yasal altyapı güçlendirildi. Esasında teknoloji geliştirme bölgeleri, ihtisas endüstri bölgeleri ve organize sanayi bölgeleri de bu altyapılara verilebilecek en güzel örneklerdir. Sadece OSB sayısından örnek vermek gerekirse 2003 yılından günümüze kadar 103 yeni OSB kurulmuştur. Yani ülkemizdeki OSB'lerin üçte biri, bu son 14 senede faaliyete geçti. İnşallah bundan sonra da OSB'lerimiz güçlendikçe, Türkiye çok daha güçlü, çok daha rekabetçi bir ülke haline gelecek. Buradaki sanayicilerimizle birlikte daha nitelikli OSB'ler inşa ederek, sanayimizin ürettiği katma değeri daha da artıracağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bakan Özlü'nün yanı sıra OSBÜK ve Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da katıldı.

(Benan Özben - Emre Yüzügüldü/İHA)