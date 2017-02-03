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Apple o ülkede üretime başlıyor
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Apple o ülkede üretime başlıyor

Apple, Hindistan'da İphone üretimine başlıyor. Yetkililer Apple'ın Nisan'da, Karnataka eyâletinin başkenti ve Asya'nın silikon vadisi olarak adlandırılan Bangalore şehrinde imalata başlayacağını belirtti.

Apple, Hindistan'da İphone üretimine başlıyor. Yetkililer Apple'ın Nisan'da, Karnataka eyâletinin başkenti ve Asya'nın silikon vadisi olarak adlandırılan Bangalore şehrinde imalata başlayacağını belirtti.
Teknoloji devinin Hindistan'daki telefon piyasasında olan yüzde 2'lik payının Güney Koreli rakibi Samsung'un oldukça arkasında olduğu kaydedildi. Apple resmi olarak bu planı onaylamamakla beraber Hindistan'a önemli ölçüde yatırım yapacağını bildirdi. Karnataka Bilgi Teknolojileri ve Biyoteknoloji Başkanı Priyank Kharge, "Apple ile bir anlaşmamız var ve Nisan sonuna kadar Karnataka'da imalata başlamalarını bekliyoruz" dediği belirtildi. Apple'ın yerel ve ulusal devlet temsilcileri ile birçok görüşme düzenlediği ve bu görüşmelerde imtiyaz talebinde bulunduğu öne sürülüyor. Apple'ın en büyük üretim ortağı Tayvan devi Foxconn, Çin'de dünyadaki en büyük iPhone üretim fabrikasına sahip.
Hindistan'da henüz kendi ismini taşıyan mağazasını açamayan Apple'ın, Hindistan'da tüketicilerine direk satış yapabilmesi için, iPhone üretiminde yer alan parçaların yüzde 30'unu yerel olarak temin etmek durumunda olduğu kaydedildi.
Apple'ın geçtiğimiz günlerde duyurulan satış rakamlarına göre 9 aylık aradan sonra ilk defa artış yaşandığı açıklanmıştı . Firma, özellikle Çin'in montaj rekabetinden kaynaklı üç çeyrektir gelirlerinde düşüş yaşadığını belirtmişti.
İHA)
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