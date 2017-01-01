01.01.2017 15:32 Apaydın: 'Terör dünyanın sorunu'

İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 'Terör sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın birinci sorunudur. Bu soruna karşı tüm dünya ülkeleri bir araya gelip güç birliği yapmalıdır. Terörün arkasındaki ülkeler ise zaman kaybetmeden terörü desteklemekten vazgeçmelidirler' dedi. İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Terör sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın birinci sorunudur. Bu soruna karşı tüm dünya ülkeleri bir araya gelip güç birliği yapmalıdır. Terörün arkasındaki ülkeler ise zaman kaybetmeden terörü desteklemekten vazgeçmelidirler" dedi.



Hiçbir terör saldırısının ülke ve millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bozamayacağını aktaran Apaydın, "Ülke olarak son dönemde terörle giriştiğimiz etkin bir mücadele var. Bu mücadeleyi hiçbir güç artık kesintiye uğratmamalıdır. Aksine bu olaydan sonra tüm dünya ülkeleri ellerini başlarının arasına alıp bir kez daha düşünerek mantıklı karar vermelidirler" dedi.



"Terör her ülkenin sorunu"



İstanbul'da 1'i polis 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yazılı açıklama yapan Apaydın, "Son dönemde yaşanan terör olaylarından sonra ülkemizin ve dünyanın kalbi konumunda olan İstanbul terörle anılmaya başlandı. Terörü yapanların amacı da ülkemizi terör ülkesi olarak göstermektir. Ancak şu unutulmamalı ki olay yeri Türkiye olabilir. Ama terör sadece Türkiye'yi değil, diğer ülkeleri de beraberinde vurmaktadır. İşte yılbaşı gecesinde İstanbul'da meydana gelen bu cani terör saldırısında ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenlerin 15'inin yabancı uyruklu olduğu unutulmamalı ve dikkate alınmalıdır. Bir başka önemli konusu ise teröre karşı sürekli yazılı açıklama yapıp ön planda olan ülkeler nedense yazılı açıklamalarını fiiliyata dönüştüremiyorlar. Bunun en son örneğini DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede ülkemizin yalnız bırakılması ile gördük. Bunun için yapılması gereken terör sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bugün bana yarın sana diye bir atasözünü tüm dünya ülkelerine hatırlatmak isteriz. Son pişmanlık fayda etmez. Gelin hep beraber elimizi taşın altına koyalım ve hep birlikte bu aşağılık terör belasından hep beraber kurtulalım. Türk şoför camiası olarak vahşi saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

