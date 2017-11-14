14.11.2017 13:39 Apartmanda yangın paniği

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın büyük paniğe yol açtı.

Alınan bilgilere göre, Numuneevler Mahallesi, 6 Nolu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında K.B.'ye ait daireden dumanlar yükselmeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, diğer katlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin bazı odaları kullanılamaz hale geldi.

(Necati İvgin /İHA)

