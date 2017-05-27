Apartman duvarı yıkıldı, araçlar sel sularına gömüldü

Çorum'da şiddetli yağış nedeniyle oluşan selden dolayı bir apartmanın duvarı yıkılırken, bahçede bulunan otomobiller sel sularına gömüldü.

Çorum'da şiddetli yağış nedeniyle oluşan selden dolayı bir apartmanın duvarı yıkılırken, bahçede bulunan otomobiller sel sularına gömüldü.

Kentte bugün öğleden sonra başlayan ve yaklaşık bir buçuk saat süren sağanak yağmur hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken, selin yoğun olduğu bölgelerde zaman zaman trafik durdu. Bazı araçlar yolda kalırken, birçok sürücü de selden etkilenmemek için araçlarını akaryakıt istasyonlarına park etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Aşırı yağış nedeniyle kente birçok ev ve işyerini su bastı.

Sel suları nedeniyle Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı. Sel suları nedeniyle bahçede bulunan 3 otomobil sulara gömüldü. Sel sularına kapılan bir otomobil diğer apartmanın bahçesine sürüklendi. Sel suları nedeniyle ortalığın savaş alanına döndüğü Fevzi Çakmak caddesinde girişlerine kadar su dolan iki apartmanda mahsur kalarak dışarı çıkamadı.

Bir apartman sakini yolda biriken sel sularının apartmanın duvarını yıkarak bahçeye dolduğunu belirterek, "Bu bölgede sadece bir tane rögar var. Bu belediyenin hatası mı? Bizim bu mağduriyetimiz ne olacak" dedi.

(Bülent Özkaleli - M. Muttalip Yalçın / İHA)