Apartman dairesinden 15 ton çöp çıktı

Bursa'da içinden 15 ton çöp çıkan apartman dairesi ekipleri şaşkına çevirdi. Çöp eve giren belediye ekipleri gözlerine inanamazken, ailenin çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yurduna verildi.

Bursa'da içinden 15 ton çöp çıkan apartman dairesi ekipleri şaşkına çevirdi. Çöp eve giren belediye ekipleri gözlerine inanamazken, ailenin çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yurduna verildi.

Yunuseli'deki toplu konutlarda bir ailenin yaşadığı çöp ev mahkeme kararıyla temizlendi. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlemek için girdikleri evde karşılaştıkları manzara ile şaşkına döndü. Apartman dairelerinin bütün odalarının çöple dolu olduğunu gören ekipler, kilitli olan oda kapılarını çilingir marifetiyle açtırdı. Biriken çöpler sebebiyle 3-4 kişi kapıyı iterek açmaya çalıştı. İçinde çocuğun da yaşadığı evi çöplerden dolayı kış ayında sineklerin bastığı görüldü. E.H, evini temizleyen ekiplere zaman zaman müdahale etmeye çalıştı. Saatlerce süren çalışmayla temizlenen evden 15 kamyon çöp çıktı.

Site yöneticisi Bünyamin Atlı, "Bütün kat malikleri bu evden şikayetçiydi. Birkaç defa belediyeye şikayette bulunduk. Dilekçemizi sonunda dikkate aldılar. Site sakinleri olarak imza topladık. Bu şekilde temizlemeye gelebildiler. Ev sahibesi, 'Bu bende bir hastalık' diyor. Bu evde eşi ve çocuğuyla birlikte yaşıyor. Evde çöpten yatacak yer yok" dedi.

Çöp evde yatacak yer olmadığını gören ekipler, evdeki çocukların sağlıksız şartlarda yaşadığını belirterek, Bursa Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne haber verdi. Sosyal Hizmetler ekipleri, evdeki çocuğu alarak yurda götürdü.

(Burak Türker / İHA)