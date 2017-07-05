AP Türkiye Raportörü Piri final dosyasını hazırladı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, bugün Türkiye hakkındaki final dosyasını sundu. Piri, 'Yeni anayasanın AB'nin demokratik standartlarına aykırı bir şekilde uygulanması halinde mevcut Türk hükümetiyle üyelik müzakerelerinin sona ermesinin söz konusu olduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, bugün Türkiye hakkındaki final dosyasını sundu. Piri, "Yeni anayasanın AB'nin demokratik standartlarına aykırı bir şekilde uygulanması halinde mevcut Türk hükümetiyle üyelik müzakerelerinin sona ermesinin söz konusu olduğunu belirtti.

AP'nin Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye ile ilgili final dosyasını hazırladı. Bugün yayınlanan raporda, "AB, 15 Temmuz darbe girişiminden tam bir yıl sonra bu hafta üyeleri ile Türkiye ile müzakerelerin devam edip etmeyeceğini masaya yatıracak. Eğer Türkiye, Türk anayasasında ulusal dengede kabul edilemeyecek değişimlere karar verirse müzakerelerin sonlandırılması söz konusu. Kırmızı çizgilerden birisi ise idam yasası. Türkiye'de insan hakları ihlali olduğunu sürekli göz önüne getiren AB endişelerini dile getirdi" denildi.

AB vekillerinin yarın oylama yapacağı raporda, Kati Piri'nin de ifadelerine yer verildi. Türkiye ile işbirliğinin gerekli olduğunu ancak yeni anayasanın AB'nin demokratik standartlarına aykırı bir şekilde uygulanması halinde mevcut Türk hükümetiyle üyelik müzakerelerinin sona erdirileceğini belirten Kati Piri, "Şuanda Ankara'ya verilen AB mali yardım destekleri anayasanın değiştiği taktirde Türk sivil toplum kuruluşlarına verilip, Türk STK'larının desteklenmesi sağlanmalıdır. Türkiye devletinin radikal kararları vatandaşlarının desteklenmesini etkilememeli, doğrudan onlara desteklemek için göndermeliyiz" dedi.

Piri, "Bu şekilde Avrupa değerlerine inanan milyonlarca insanlara ve referandum sırasında konuşmaya cesaret edemeyen insanların yanında olduğumuzu göstermeliyiz. AB, Ankara'nın tutarlı ve ciddi temel hak ihlalleri konusunda sessiz kalamaz. Buna karşılık Avrupa Komisyonu ve AB liderlerinin mevcut stratejisi, olayların gelişmesi için sessizce beklemektedir" ifadelerini kullandı.

Piri sözlerine şu şekilde devam etti:

"Eğer mali yardımlar devam ederse bu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoriter yapısını beslemekle kalmaz, aynı zamanda Avrupa nüfusu altındaki Batı Balkanlar'daki diğer aday ülkelere yanlış sinyal gönderir. Avrupa Birliği kendi temel haklarına saygı duymalı ve onların arkasında durmalı."

(Büşra Altınkaya/İHA)