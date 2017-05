AP: Trump yönetimi, Suriyeli Kürtlere ağır silah verilmesini öngören kararı onayladı

Associated Press'e (AP) konuşan üst düzey bir ABD yönetimi yetkilisi, Trump yönetiminin Rakka operasyonu için Suriyeli Kürtlere daha ağır silahlar verilmesini öngören kararı onayladığını söyledi.

BREAKING: US official says Trump administration approves providing heavier weapons to Syria's Kurds, despite Turkish objections.