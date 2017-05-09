AP: Trump yönetimi, Suriyeli Kürtlere ağır silah verilmesini öngören kararı onayladı

Associated Press'e (AP) konuşan üst düzey bir ABD yönetimi yetkilisi, Trump yönetiminin Rakka operasyonu için Suriyeli Kürtlere daha ağır silahlar verilmesini öngören kararı onayladığını söyledi.

BREAKING: US official says Trump administration approves providing heavier weapons to Syria's Kurds, despite Turkish objections. — The Associated Press (@AP) 9 Mayıs 2017

​BEYAZ SARAY'DAN TEYİT

Beyaz Saray da açıklamayı teyit etti.

AP ajansı haberinde "Karar, Türkiye'nin sert itirazlarına rağmen alındı" yorumunu yaptı.

ABD'nin, IŞİD'in Rakka'dan temizlenmesi için YPG'nin ağırlığını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri ile resmen çalışma kararını ne zaman açıklayacağı merak konusuydu. Pentagon'un YPG'yi silahlandırma planını geçen hafta Başkan Donald Trump'a gönderdiği iddia edilmişti.