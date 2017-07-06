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AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur
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AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur

Avrupa Parlamentosu, bugün kabul ettiği ve Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporda, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projesinden vazgeçilmesini de talep etti.

Bağlayıcılığı olmayan rapor, 64'e karşı 477 oyla kabul edildi.

‘DEPREMLERE EĞİLİMLİ BÖLGE' İDDİASI

Raporda, "AP, Türkiye hükümetini Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin yapımına dair planlarını durdurması çağrısında bulunuyor" denilirken, santralin yapımına karar verilen bölgenin güçlü depremlere eğilimli olduğu iddia edildi.

Söz konusu ‘tehlikenin' yalnızca Türkiye'ye değil, aynı zamanda tüm Akdeniz bölgesine karşı bir tehdit olduğu öne sürüldü.

SİNOP NÜKLEER SANTRALİ'NE DEĞİNİLMEDİ

Öte yandan AP kararında Japon-Fransız ortaklığıyla yürütülen Sinop Nükleer Santrali ile ilgili bir değerlendirmede bulunulmaması dikkat çekti.

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