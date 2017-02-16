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AP'den, AB'nin geleceğine kritik kararlar
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AP'den, AB'nin geleceğine kritik kararlar

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin gelecekteki gelişimi için üç kararı kabul etti.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin gelecekteki gelişimi için üç kararı kabul etti.
İlk karar İtalyan politikacı Mercedes Bresso ve Alman Avrupa Parlamentosu milletvekili Elmar Brok tarafından hazırlandı. Karar Lizbon Antlaşması'nda öngörülen yetkilerin en iyi şekilde kullanılmasını öngörüyor. AP'de yapılan oylamada 329 milletvekili evet derken, 223 hayır oyu kullandı, 83 milletvekili de çekimser kaldı. Mercedes Bresso, konuyla ilgili açıklamasında, "AB'nin popülist bir devrime ihtiyacı yok. AB'nin barışa ihtiyacı var ve bu devrin ihtiyaçlarına adapte olması gerekiyor. Kararın içeriği, demokrasiyi sağlamak ve zorluklar ile başa çıkmak, vatandaşlara sosyal, mali ve ekolojik koruma sağlamak ve çevremizdeki ülkelere verdiğimiz sözleri yerine getirmek ve ahlaki yükümlülüklerin hakkını vermek" ifadelerini kullandı.
Elmar Brok ise, "Vatandaşlar Avrupa'dan çözüm bekliyor ve Avrupa net bir cevap ile gelmiyor. Bu yüzden öfkeliler. Şuan ki zamanın çok zorlukları olduğu açıktır, ama biz birlikte olursak her zorluğun üzerinden geliriz. Lizbon Antlaşmasının bir çok fırsatını şuanda AB olarak kullanmıyoruz oysa şimdi bu fırsatları değerlendirme vakti bunlar ile daha verimli AB'ye ulaşabiliriz" dedi.

ANTLAŞMALARIN İDDİALI REFORMU
İkinci karar Guy Verhofstadt tarafından sunuldu. Guy Verhofstadt, "Bu raporlar daha mükemmel bir Avrupa Birliği'nin nasıl görünmesi gerektiğinin göstergesidir. Bunlar sadece Avrupa entegrasyonu uğruna değil. Bu raporlar kabul edildikten sonra asıl soru ileriye yönelik nasıl çalışmamız gerektiğidir. Ben hem bölgesel ve ulusal demokrasilere yatırım yaparken güçlü, etkili ve saygın bir Avrupa Birliği yaratabileceğimizi düşünüyorum. Aslında ikisi birbirini tamamlar diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
Bu karar için 283 vekil lehte, 269 vekil aleyhte oy kullanırken, 83 milletvekili ise çekimser kaldı.

AVRO BÖLGESİNİ GÜÇLENDİRMEK
Üçüncü karar ise Alman Reimer Böge ve Fransız Pervenche Beres tarafından Avro-bölgesindeki ülkelerin ekonomilerini birbirine yakınlaştırmak ve ülkelerin dış olaylara karşı daha güçlü hale getirmek için teklif edildi. Avro-bölgesi ülkelerinin büyümesini sağlamak için belli koşullar altında mevcut olan özel bir bütçe önerildi. Pervenche Beres, " Roma Antlaşmasında atılan imzaların üzerinden geçen 60 yıl sonrasında Avrupa Birliği'nin kurucu ülkeleri tekrar AB'yi coşkulu bir şekilde canlandırmalı. Büyümeyi gerçekleştirmek için, özellikle avro-bölgesi için, avro bütünlüğünü korumak her zamankinden daha önemli. Hedefe ulaşmak için önemli bir adımlar atmak gerekli. Olağanüstü krizleri önlemek için deneyimli olmak ve makro-ekonomik şoklara karşı durmak gerekli. AB olarak diğer ülkelerle de dayanışma halinde olmak zorundayız" dedi.
Son karar ise 304 evet, 255 hayır ve 68 çekimser oyla kabul edildi. Tüm bu kararlar ile AB Meclisi, Roma Antlaşmasının 60'inci yılı kutlamasında, AB'nin geleceği konusunda tutumunu netleştirmek istedi.
(Büşra Altınkaya /İHA)

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