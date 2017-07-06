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AP'de Türkiye'yi askıya alacak şok gelişme! Ankara ayaklandı
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AP'de Türkiye'yi askıya alacak şok gelişme! Ankara ayaklandı

AVRUPA Parlamentosu bugün Türkiye ile ilişkileri yıkacak bir kararı oylayacak. Raporda ilk kez Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması çağrısı yer alıyor. Ankara'dan oylama önceki son dakika açıklamalar geliyor.

Söz konusu olan Türkiye olunca Avrupa Parlamentosu yine bir ilke imza atmaya hazınlanıyor. İlk kez üyelik müzakeresindeki bir ülkenin üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapılacak. Bunun için de hazırlanan Türkiye raporu bugün AP'de oylanacak. Gerekçe olarak referandumla onaylanan anayasa değişikliğinin Kopenhag kriterleriyle uyumlu olmaması gösteriliyor.

Kritik oylama öncesi Ankara'dan son dakika açıklamalar geliyor. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 'elimizin tersiyle itiriyoruz' diyerek rest çekti.

Bakan Çelik, AP'nin oylayacağı Türkiye raporu ile ilgili, "Şöyle bir şey söz konusu değil. Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri olmasın, onun yerine 'terör, göç ya da diğer alanlarda güçlü bir iş birliği' şeklindeki tekliflerin hepsini elimizin tersiyle itiyoruz" dedi.
Bakan Çelik şunları söyledi:

-Bu tekliflere kapı açanlar esasında birilerinin Avrupa projesini baltalamasına da kapı açıyorlar. Bunlar sağlıklı teklifler değil. Bir gün Türkiye ya da 28 AB ülkesi böyle bir karar vermeye yaklaşırsa o başka bir meseledir.

-Türkiye ile AB arasında kriz çıkarmaya dönük yaklaşımların kimseye bir faydası yok.

-Avrupa Parlamentosu Türkiye ile darbe girişimi konusunda dayanışmada sınıfta kaldı, beklentimiz güçlü dayanışmaydı, bunun yerine 'katılım müzakerelerini keselim' çağrısı yanlıştır.

AP'NİN TÜRKİYE'Yİ ASKIYA ALACAK RAPORUNDA NELER VAR?

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yıllık olağan Türkiye raporu Ankara'yı ayağa kaldırdı. Bugün Strasbourg'da genel kurulda tartışılacak olan raporu, Hollandalı parlamenter Kati Piri kaleme aldı. Karar tasarısı şeklindeki raporun bu yılki özelliği, üyelik müzakerelerinin başladığı 2005 yılından bu yana ilk defa bir AB kurumunun bu müzakerelerin resmen askıya alınması çağrısında bulunacak olması.

BAHANESİ DE REFERANDUM

Taslak kararda, “16 Nisan anayasa değişikliği paketinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde” Türkiye ile üyelik müzakerelerinin ‘derhal ve resmen askıya alınması' için AB devletleri ve Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunuluyor.

Avrupa Parlamentosu'na göre anayasa değişikliği paketi, Venedik Komisyonu görüş raporlarında da belirtildiği gibi, kuvvetler ayrılığı ilkesi ve Kopenhag kriterleriyle uyumlu değil. AP Kasım 2016'da aldığı bir diğer kararda da üyelik müzakerelerinin “dondurulması” çağrısında bulunmuştu.

ÜYELİK YERİNE KUVVETLİ İŞBİRLİĞİ

AP, üyelik müzakereleri yerine ‘kuvvetli işbirliğinin mümkün olabileceği ortak çıkar alanları üzerine Ankara ile samimi ve açık bir tartışma başlatılmasını' savunuyor. ‘Ortak çıkar alanları' olarak terörle mücadele, göç, enerji, ekonomi ve ticaret örnek gösteriliyor. Ancak, gümrük birliğinin güncellenmesi de dahil olmak üzere, tüm bu alanlarda işbirliğinin ‘insan hakları ve temel özgürlüklere saygı koşuluna bağlanması' talep ediliyor.

FONLARI DA KESEBİLİRLER

AP, Türkiye'ye verilen üyelik öncesi AB fonlarının da gözden geçirilmesinden yana. Üyelik müzakerelerinin askıya alınması halinde bu fonların da askıya alınmasını, bu paranın doğrudan Türkiye'de sivil toplum ve sığınmacılar için kullanılmasını istiyor. Erasmus programındaki öğrenciler, akademi dünyası ve gazetecilerle ilgili programlara yatırılmasını savunuyor.

AP'DE DURUM NE GRUPLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Müzakerelerin durdurulup, yerine müşterek çıkarlara dayalı iş birliğine gidilmesine dayalı bu yeni çizgi AP içindeki tüm siyasi gruplar tarafından savunulmakta.

Buna rağmen siyasi gruplar arasında Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği konusunda görüş ayrılıkları da var. Sosyal demokratlar ve Yeşiller üyelik perspektifi kapısının her şeye rağmen açık tutulmasını savunurken, başta parlamentonun en kalabalık grubu konumundaki Hristiyan demokratlar olmak üzere sağ eğilimli gruplar Ankara için üyelik perspektifinin bittiğini söylüyorlar.

Hristiyan demokratların lideri Alman parlamenter Manfred Weber, salı günü Strasbourg'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin “uzun süre önce Avrupa yolundan saptığını” ve “üyelik sürecinin geçmişte kaldığını” söyledi.

DARBEYİ KINIYORLAR AMA...

Karar taslağında 15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye'de gerçekleşen terör eylemleri kınanıyor, Türk hükümetinin sorumluları hukuk devleti ve adil yargı hakkı çerçevesinde yargılama hak ve sorumluluğu olduğu belirtiliyor.

VİZE SERBESTİSİ ZOR

Karar taslağında, Türk vatandaşları için Schengen alanında vize serbestisinin Türkiye terörle mücadele yasalarında temel hak ve özgürlükleri güvence altına alıcı revizyona gitmediği sürece mümkün olamayacağını belirtiyor.

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