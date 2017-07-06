AP'de kritik oylama sona erdi

Avrupa Birliği ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor, Avrupa Parlamentosunda kabul edildi.
Avrupa Birliği ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor, Avrupa Parlamentosunda kabul edildi. Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada, AB ile Türkiye arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren rapor kabul edildi.
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