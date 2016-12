23.12.2016 10:06 AOSB Akademi'de yılın son dersi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığınca sanayici ve çalışanlara eğitim desteği sağlamak amacıyla kurulan AOSB Akademi'de 2016 yılı eğitim dönemi, "İş Hayatında Başarının Altın Kuralları" konulu kapanış paneli ile sona erdi. Panelde başarılı sanayiciler, katılımcılarla tecrübelerini, birikimlerini ve başarılarının sırlarını paylaştı.



Dr. Obengül Ejder yönetimindeki AYA Yönetim ve Gelişim Merkezi iş birliği ile yürütülen AOSB Akademi'de yıl boyunca devam eden eğitimler, AOSB Seyhan Salonu'ndaki kapanış programı ile son buldu. 2016 yılı eğitim döneminde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Dr. Obengül Ejder, AOSB'nin eğitime verdiği önemle diğer OSB'ler tarafından örnek alındığını ifade etti.



Yıl boyunca devam eden eğitimlere en fazla katılımcı gönderen firmaların ödüllendirilmesinin ardından panele geçildi. Prof. Dr. Nejat Erk moderatörlüğünde gerçekleşen "İş Hayatında Başarının Altın Kuralları" konulu kapanış paneline; AOSB ve Abdioğulları Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Kimteks Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Gözek ve Tezkim Genel Müdürü Ali Tezcan konuşmacı olarak katıldı. Paneli; sanayiciler, çalışanlar ve Çukurova Üniversitesi Sinerji Kulübü'ne üye öğrenciler izledi. Panelistler, katılımcılarla birikimlerini paylaşırken, başarılarının sırlarını anlattı.



"Yılmadan yolumuza devam edeceğiz"



AOSB ve Abdioğulları Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, sözlerine, son dönemde yaşanan terör olaylarında şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek başladı. Sütcü, "Bizler sanayiciyiz, üreticiyiz. Her türlü olumsuz koşulda, şartlar ne olursa olsun yaşadığımız topraklara, Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağız. Onun için buradayız. Yılmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.



AOSB Akademi'de akademisyenlerin verdiği eğitimlerin aynı zamanda kendilerine pozitif enerji de verdiğinin altını çizen Sütcü, emeği geçen herkese teşekkür etti.



Yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin Türkiye'nin ilk 500 firması içerisinde yer aldığına dikkati çeken Sütcü, 7 yıldır da AOSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyledi. Her zaman kendilerinin ön planda olduğunu, ancak esas kahramanların arkada olduğunu vurgulayan Sütcü, "OSB'de güzel bir ekibimiz var. Abdioğulları'nda da 1150 kişilik bir aileyiz. Hepsinin ellerine sağlık" diye konuştu.



"Sanayicilik gençlik hayalimdi"



Salonda bulunanlara sanayiciliğe nasıl başladığını da anlatan Bekir Sütcü, "Bir kere amacınız ne, hedefiniz ne? Bunu çok iyi belirlemek gerekir. Ben lise 1'den ayrıldım. Ayrıldığımda, o dönem güzel bir evim olsun isterdim. Gayet mütevazı bir hedef. O zaman da şu anki yaptığımız mesleği yapıyorduk. Çok çeşitli fabrikalardan ürün alıyorduk. Ürün almaya bizzat ben giderdim. Her fabrikaya girdiğimde şunu hayal ederdim; acaba biz de böyle bir şey yapamaz mıyız? Bir hedefiniz olmalı, 'hedefinizi yazın' diyoruz. Biz o zaman hedefimizi yazmadık ama kafamızda olmayan hedefleri oluşturmaya başladık" ifadelerini kullandı.



"Başarılı insanlar en büyük hobim"



Her zaman başarılı insanları takip ettiğini, onların hayat hikâyelerini araştırıp okuduğunu belirten Sütcü, "Başarılı insanlar benim en büyük hobim. Başarılı insanlar nasıl başarılı olmuşlar, onu incelerim mümkün olduğu kadar. İyiyi örnek alırım. Hiç kimse mükemmel değildir. Hiçbir işi de kısa vadeli düşünmedim bugüne kadar. Hiçbir zaman için 'bundan hemen kar edeyim, çıkayım' diye de düşünmedim. 'En büyük hedefin ne?' diye sorduklarında, her zaman şunu söylerim. Abdioğulları 50 yılı devirmiş bir şirket. Ben '100 yılı nasıl devirebilirim' bunun hesabını kitabını yapıyorum" şeklinde konuştu.



"Mutlaka bildiğiniz işi yapın"



Kimteks Yönetim Kurulu Başkanı Tanzer Gözek ise sanayicilikte başarının biraz çalışmaya, biraz şansa, biraz da imkâna bağlı olduğunu söyledi. Çocuk yaşlarda bir sanayicinin, tüccarın yanında bulunmanın başarı şansını arttırdığını vurgulayan Gözek, "Öğrenciler üniversiteye gidip geliyor; ne bir makine ne bir tesis ne de bir alışveriş görüyor. Nasıl sanayici olacak bu öğrenci. Esnafın, sanayicinin çocuğu biraz daha şanslı. Çocukluktan her şeyi görüyor. Çocuklukta öğrenilen şeyler insanın beynine kazınıyor, unutulmuyor" dedi.



Kendisinin Gaziantep'te doğup büyüdüğünü ve o dönem mahallelerinde her evde dokuma tezgahı bulunduğunu kaydeden Gözek, "Bütün mahalle bununla geçinirdi. Benim annem de babam da kız kardeşim de hepimiz el tezgahında çalışırdık. O dönemde maalesef tahsile pek önem verilmiyordu ama ben okudum, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nü bitirdim. Master da yaptım ve kimya yüksek mühendisi oldum. Oradan Türkiye'nin en büyük firmalarından Bossa'da işe başladım. Bir süre çalıştıktan sonra müdür olacakken ayrılmaya karar verdim. Gaziantep'e gidiyorum; o okumayan çocukların hepsinin altında son model arabalar. 'Sen ne yapıyorsun?' diyorlar, 'Şefim' diyorum. Ben Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birini bitirmişim, Türkiye'nin en iyi iş yerlerinden birinde çalışıyorum. En iyi fabrikanın, yükselmeye müsait en iyi şefiydim. Fakat duramıyordum. İşten çıkıp, kendi işimi yapmayı kafaya koşmuştum, öyle de yaptım ve bugün buralardayız" ifadelerini kullandı.



Üniversite öğrencilerine tavsiyelerde de bulunan Gözek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben hep bildiğim işi yaptım. Bossa'da çalışırken de aynı işi yapıyordum. Sizlere tavsiyem; çıraklığını yapmadığınız işi yapmayın. Bir işe girerken muhakkak ya tekniğini bileceksiniz ya da ticaretini. Ki avantajlarınız olsun. 'Ben ticareti bilmiyorum, tekniğini de bilmiyorum ama ben bu işi yapacağım'. Olmaz öyle bir şey."



Tezkim Genel Müdürü Ali Tezcan da, Akademi eğitimleri için AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü'ye teşekkür etti. Tezcan, Akademi eğitimlerinin, eksikleri görme ve tamamlama açısından sanayicilere büyük katkısı olduğunu belirtti. Tezkim'in kuruluş ve başarı hikayesinden de bahseden Tezcan, "Hiçbir zaman kaliteden ödün vermedik. Hedefimiz her zaman için kaliteydi. Müşteriyi hep veli-nimet kabul ettik. Ticari hayatımızı bu çerçevede yönlendirdik" şeklinde konuştu.



Panel, daha sonra soru-cevap şeklinde devam etti.