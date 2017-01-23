Antrenmana giderken kaza geçiren çocuk öldü

Çorlu'da meydana gelen kazada 11 yaşındaki çocuk, kaptanlığını yaptığı U-12 takımının antrenmanına giderken hayatını kaybetti.

Çorlu'da meydana gelen kazada 11 yaşındaki çocuk, kaptanlığını yaptığı U-12 takımının antrenmanına giderken hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Annesi Habibe Hacıoğlu idaresindeki 59 PG 955 plakalı otomobille, kaptanlığını yaptığı Çorlu Aslanspor U-12 takımının antrenmanına katılmak üzere Çorlu Belediyesi Şehir Stadyumu'na doğru giden 11 yaşındaki futbolcu adayı Egemen Hacıoğlu'nun içerisinde bulunduğu otomobil Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki kavşakta H.Ö. idaresindeki 59 PA 502 plakalı otomobille çarpıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan anne Habibe Hacıoğlu ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri kazaya karışan diğer sürücüsü H.Ö.'nün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğunu tespit etti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(Serdar Şahin / İHA)