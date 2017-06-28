Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Antik kentte sünnet düğünü' iddialarına yalanlama
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Antik kentte sünnet düğünü' iddialarına yalanlama

Efes Antik Kentinde sünnet düğünü yapıldığına dair sosyal medyada çıkan haberler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Efes Antik Kentinde sünnet düğünü yapıldığına dair sosyal medyada çıkan haberler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yalanlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Efes Antik Kentinde sünnet düğünü yapıldığına dair sosyal medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Böyle bir durumun olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı haber siteleri ile sosyal medyada Efes Antik Kenti'nde sünnet düğünü yapıldığına ilişkin haber, yorum ve fotoğraflar kullanılmıştır. Efes Antik Kenti'nde kesinlikle sünnet töreni, düğün, nişan ve nikah gibi törenler yapılmamaktadır. Efes Antik Kent içerisinde büyük tiyatroda Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile Odeon, Celsius Kütüphanesi, Liman Caddesi ve liman hamamlarında Bakanlığımızın 'Süreli Kullanım Yönergesi' kapsamında sınırlı kültürel ve turistik etkinliklere izin verilmektedir. Bu etkinlikler Antik Kent ziyarete kapandıktan sonra saat 19.00-23.00 arasında yapılabilmekte, ertesi sabah Antik Kent ziyarete açıldığında etkinliğin yapıldığı alan tamamen toparlanmış ve temizlenmiş olmaktadır. Etkinlik sırasında müze görevlileri alanda bulunmaktadır. Etkinlik öncesi ilgili kişi veya kuruluşla protokol yapılmakta, etkinlik sırasında protokol hükümlerine uyulması görevlilerimiz tarafından tavizsiz şekilde takip edilmektedir. Yapılan etkinlikler tamamen turizm ve tanıtma hedefli olup, çoğunlukla gemi (kruvaziyer) ziyaretçileri için, turizm meslek kuruluşları, işletmeler, vakıflar, kamu kurum kuruluşlarınca Efes'in, İzmir'in, ülkemizin tanıtımı için yapılmaktadır. Etkinlikler genellikle klasik müzik dinletisi, kokteyl, yemek veya tiyatro oyunu olarak gerçekleşmektedir. Yapılan etkinliklerle ilgili bugüne kadar turizm meslek kuruluşları, işletmeler, katılımcılar, ziyaretçiler daima olumlu görüş ve takdir bildirmişlerdir. Haberde ve sosyal medyada paylaşımlarda kullanılan fotoğraflar 27 Haziran 2017 tarihinde SEA SONG TOURS tarafından Celsus Kütüphanesi önünde Wind Star Curise gemisi ziyaretçileri için düzenlenen yemeğe aittir. Şirket tarafından Bakanlığımızın ilgili birimi DÖSİMM'e tahsis ücreti ödenmiştir. Fotoğraflarda kütüphanenin önünde masaların ve sandalyelerin konulduğu zemin restorasyon çalışmalarından kalma, 1978 tarihli beton kaplamalıdır; etkinliklerin alandaki tarihi ve arkeolojik yapıya zarar vermeyecek konum, mesafe ve nitelikte olmasına en yüksek düzeyde dikkat edilmektedir."
(Yağmur Yıldız /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
TFF 1. Lig'in en pahalı oyuncusu Samsunspor'da
UEFA'dan Beşiktaş'a yanıt
13 milyon TL'lik vurguna 798 yıl hapis talebi
Tekvandoda bir dünya şampiyonluğu daha
Tokatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı
17 ceset bulundu !
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bayramdan sonra milyonlara 7 müjde
Bayramdan sonra milyonlara 7 müjde
Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'ya yalvardı!
Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'ya yalvardı!
İran Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye tehdit!
İran Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye tehdit!
Ahmet Zeki Üçok: Darbe tehlikesi geçmedi
Ahmet Zeki Üçok: Darbe tehlikesi geçmedi
Şırnak'tan acı haber: 3 şehit
Şırnak'tan acı haber: 3 şehit
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
TFF 1. Lig'in en pahalı oyuncusu Samsunspor'da
TFF 1. Lig'in en pahalı oyuncusu Samsunspor'da
UEFA'dan Beşiktaş'a yanıt
UEFA'dan Beşiktaş'a yanıt
13 milyon TL'lik vurguna 798 yıl hapis talebi
13 milyon TL'lik vurguna 798 yıl hapis talebi
Tekvandoda bir dünya şampiyonluğu daha
Tekvandoda bir dünya şampiyonluğu daha
Tokatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Tokatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı
17 ceset bulundu !
17 ceset bulundu !
'Antik kentte sünnet düğünü' iddialarına yalanlama
'Antik kentte sünnet düğünü' iddialarına yalanlama
Kadıköy'de hibrit çimler serildi
Kadıköy'de hibrit çimler serildi
İmzayı attı, çarpıcı açıklamalar yaptı
İmzayı attı, çarpıcı açıklamalar yaptı
'Ben yalanlamaktan bıktım, CHP yalan söylemekten bıkmadı'
'Ben yalanlamaktan bıktım, CHP yalan söylemekten bıkmadı'
Bogdanovic kararını verdi
Bogdanovic kararını verdi
Valbuena imzayı yarın atıyor
Valbuena imzayı yarın atıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English