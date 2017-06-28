'Antik kentte sünnet düğünü' iddialarına yalanlama

Efes Antik Kentinde sünnet düğünü yapıldığına dair sosyal medyada çıkan haberler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Efes Antik Kentinde sünnet düğünü yapıldığına dair sosyal medyada çıkan haberler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Efes Antik Kentinde sünnet düğünü yapıldığına dair sosyal medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Böyle bir durumun olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı haber siteleri ile sosyal medyada Efes Antik Kenti'nde sünnet düğünü yapıldığına ilişkin haber, yorum ve fotoğraflar kullanılmıştır. Efes Antik Kenti'nde kesinlikle sünnet töreni, düğün, nişan ve nikah gibi törenler yapılmamaktadır. Efes Antik Kent içerisinde büyük tiyatroda Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile Odeon, Celsius Kütüphanesi, Liman Caddesi ve liman hamamlarında Bakanlığımızın 'Süreli Kullanım Yönergesi' kapsamında sınırlı kültürel ve turistik etkinliklere izin verilmektedir. Bu etkinlikler Antik Kent ziyarete kapandıktan sonra saat 19.00-23.00 arasında yapılabilmekte, ertesi sabah Antik Kent ziyarete açıldığında etkinliğin yapıldığı alan tamamen toparlanmış ve temizlenmiş olmaktadır. Etkinlik sırasında müze görevlileri alanda bulunmaktadır. Etkinlik öncesi ilgili kişi veya kuruluşla protokol yapılmakta, etkinlik sırasında protokol hükümlerine uyulması görevlilerimiz tarafından tavizsiz şekilde takip edilmektedir. Yapılan etkinlikler tamamen turizm ve tanıtma hedefli olup, çoğunlukla gemi (kruvaziyer) ziyaretçileri için, turizm meslek kuruluşları, işletmeler, vakıflar, kamu kurum kuruluşlarınca Efes'in, İzmir'in, ülkemizin tanıtımı için yapılmaktadır. Etkinlikler genellikle klasik müzik dinletisi, kokteyl, yemek veya tiyatro oyunu olarak gerçekleşmektedir. Yapılan etkinliklerle ilgili bugüne kadar turizm meslek kuruluşları, işletmeler, katılımcılar, ziyaretçiler daima olumlu görüş ve takdir bildirmişlerdir. Haberde ve sosyal medyada paylaşımlarda kullanılan fotoğraflar 27 Haziran 2017 tarihinde SEA SONG TOURS tarafından Celsus Kütüphanesi önünde Wind Star Curise gemisi ziyaretçileri için düzenlenen yemeğe aittir. Şirket tarafından Bakanlığımızın ilgili birimi DÖSİMM'e tahsis ücreti ödenmiştir. Fotoğraflarda kütüphanenin önünde masaların ve sandalyelerin konulduğu zemin restorasyon çalışmalarından kalma, 1978 tarihli beton kaplamalıdır; etkinliklerin alandaki tarihi ve arkeolojik yapıya zarar vermeyecek konum, mesafe ve nitelikte olmasına en yüksek düzeyde dikkat edilmektedir."

(Yağmur Yıldız /İHA)