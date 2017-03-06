Antidemokratik uygulama Danimarka'nın da gündeminde

Danimarkalı politikacılar, Türk politikacıların seçim kampanyası kapsamında Danimarka'ya girişlerinin yasaklanmasını istedi.

Danimarkalı politikacılar, Türk politikacıların seçim kampanyası kapsamında Danimarka'ya girişlerinin yasaklanmasını istedi.

Almanya, Hollanda ve Avusturya'da toplantı gerçekleştirmek isteyen Türk bakanlara izin verilmemesi üzerine çıkan kriz Danimarka'ya da sıçradı. Türkiye ile Almanya arasında diplomatik kriz çıkmasının ardından açıklama yapan Danimarkalı politikacılar, Türk politikacıların seçim kampanyası kapsamında Danimarka'ya girişlerinin yasaklanmasını istedi. Yabancılar, Türkiye ve İslam hakkında çok sert tutumuyla tanınan Danimarka Halk Partisi'nin Avrupa Birliği politikaları sözcüsü Kenneth Kristensen Berth, Başbakan Lars Lökke Rasmussen'e çağrıda bulunarak, Türk politikacıların 'Danimarka'da seçim kampanyası yapmalarının yasaklanıp yasaklanamayacağını' araştırmasını istedi.



TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ YOKMUŞ !

"Türk politikacıların Avrupa şehirlerini, Türkiye siyasi tartışmasının savaş alanına çevirmesi büyük bir sorundur" diyen Kristensen Berth, şu ana kadar seçim kampanyası ile ilgili yaşanan sorun konusunda kendisine ulaşan bir şey olmadığını söyledi. Kristensen Berth, "Şunu net bir şekilde ortaya koymalıyız ki, Danimarka bir sürü ülkenin seçim kampanyasına sahne olamaz. Seçim kampanyası bizim Danimarka siyaseti için yaptığımız bir şeydir" dedi.

Kennet Kristense Berth'in görüşlerine benzer bir görüş de Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Lars Aslan Rasmussen'den geldi. Türkiye kökenli, Sosyal Demokrat Milletvekili Lars Aslan Rasmussen de, "Türk politikacıların Danimarka'ya siyasi propaganda yapmak için gelmelerini yasaklamak gerekli olabilir. Türkiye'de demokrasi yoktur, Türkiye'de muhalefet politikacılarını hapse koyan kişilerin Danimarka'ya gelip demokratik seçim kampanyası yürütmesi tuhaftır" ifadelerini kullandı.

