Antic, Datome'nin saçlarını kesti

Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Luigi Datome, karşılaşmadan önce, maçı kazanmaları durumunda saçlarını kestireceğini söylemişti. Pero Antic, kupa töreninin ardından Datome'nin saçlarını kesti.

Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Luigi Datome, karşılaşmadan önce, maçı kazanmaları durumunda saçlarını kestireceğini söylemişti. Pero Antic, kupa töreninin ardından Datome'nin saçlarını kesti.

Olympiakos maçından önce, Fenerbahçe'nin kupayı kazanması durumunda saçlarını kestireceğini söyleyen Luigi Datome sözünde durdu. Kupa töreninin ardından Datome saçlarını Pero Antic'e kestirdi. Aldığı makasla, Datome'nin saçlarını kesen Antic, saçları tribüne gösterdi ve taraftarlar da Datome'ye tezahürat yaptı.

(Bozhan Memiş/İHA)