Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Antalyaspor, yeni tesisini 7 Ocak'ta açıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Antalyaspor, yeni tesisini 7 Ocak'ta açıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni tesisinin açılışını 7 Ocak'ta yapacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni tesisinin açılışını 7 Ocak'ta yapacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ilk yarının son maçında sahasında Kasımpaşa'yı yenerek devreyi kapattı. Ligin ilk 6 haftasında alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle yükselişe geçen Akdeniz ekibi, 16 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısını 9. sırada tamamlayan Antalyaspor'da, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Döşemealtı ilçesinde yapımı tamamlanan yeni tesislerinin açılışı 7 Ocak'ta yapılacak. Açılışta ünlü pop şarkıcısı Hande Yener konser verecek.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geçtiğimiz yılın Mayıs ayında ilk kazması vurulan 18 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 134 bin metrekare alanı kapsayan kamp ve spor tesislerinin inşası daha önce tamamlanmıştı. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon sadece 1 kez antrenman yapma imkanı bulduğu tesislerin resmi açılışını gerçekleştirecek.

Tesiste toplam 6 futbol sahası mevcut

Modern mimarisiyle oyuncusundan taraftarına herkesi heyecanlandıracak tesiste bin kişilik kapalı tribünlü futbol sahası, 4 futbol sahası, 2 küçük futbol sahası, antrenman sahası, kamp alanlı konaklama tesisleri, konforlu sporcu odaları, çok amaçlı kapalı spor salonu, tenis kortu, halı saha, Antalyaspor Futbol Okulu, fizyoterapi ve fizik tedavi merkezleri, futbol ve diğer branşlara uygun tam donanımlı fitness salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, jakuzi, fizik tedavi havuzu, Antalyaspor Müzesi, 400 kişilik konferans salonu, restoranlar ve eğlence merkezleri yer alıyor.

18 Yıllık Hasan Subaşı Tesisleri'ne veda

Antalyaspor'da 18 yıldır kullanılan Hasan Subaşı Tesisleri'ne veda edilecek. 1998 yılında hizmete giren ve Antalyaspor Vakfı tarafından yapılan tesis 18 yıldır Antalyaspor Kulübü'ne hizmet veriyordu. Tesisin içerisinde 1 standart futbol sahası ile yanında çalışma sahası olarak kullanılan küçük bir saha yer alıyordu. Öte yandan 7 Ocak Cumartesi günü açılacak olan Döşemealtı Antalyaspor Tesisleri'ne, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in isminin verilmesi bekleniyor.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sahte polis sert kayaya çarptı
Organize sanayi sitesinde korkutan yangın
Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, kursiyeri ziyaret etti
Erbaa'dan Suriye'ye yardım
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
Sahte polis çetin cevize çarptı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü
Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü
İstanbul'a yeniden kar geliyor
İstanbul'a yeniden kar geliyor
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Antalya Havalimanı'nda canlı bomba paniği!
Antalya Havalimanı'nda canlı bomba paniği!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sahte polis sert kayaya çarptı
Sahte polis sert kayaya çarptı
Organize sanayi sitesinde korkutan yangın
Organize sanayi sitesinde korkutan yangın
Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, kursiyeri ziyaret etti
Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, kursiyeri ziyaret etti
Erbaa'dan Suriye'ye yardım
Erbaa'dan Suriye'ye yardım
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
Sahte polis çetin cevize çarptı
Sahte polis çetin cevize çarptı
Bandırma'da yangın: 1 ölü, 2 yaralı
Bandırma'da yangın: 1 ölü, 2 yaralı
Kazada ağır yaralanan liseli kız hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan liseli kız hayatını kaybetti
Şırnak'ta sular akmaya başladı
Şırnak'ta sular akmaya başladı
Bolvadin'den, Halep'e 7 TIR dolusu yardım gönderildi
Bolvadin'den, Halep'e 7 TIR dolusu yardım gönderildi
Manisa'da 2017'nin ilk umre kafilesi uğurlandı
Manisa'da 2017'nin ilk umre kafilesi uğurlandı
2 katlı ahşap evin küle döndüğü yangında felçli ev sahibi hayatını kaybetti
2 katlı ahşap evin küle döndüğü yangında felçli ev sahibi hayatını kaybetti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English