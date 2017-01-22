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Antalyaspor uzatmada Eto'o'yla kazandı
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Antalyaspor uzatmada Eto'o'yla kazandı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Osmanlıspor'u 89 ve uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Osmanlıspor'u 89 ve uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Musa Çağıran'ın ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda top az farkla kalenin solundan auta çıktı.
17. dakikada Regattin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Webo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
36. dakikada Etame'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Deniz Kadah'ın kafa vuruşunu kaleci Karcemarskas son anda kornere çeldi.
39. dakikada Danilo Campos'un sol kanattan ortasında altıpas içinde Etame'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
45. dakikada Mehmet Güven'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Webo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
61. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan topla buluşan Musa Çağıran'ın ceza sahası içerisine girdikten hemen sonra çektiği şutu kaleci Fornezzi kurtardı.
66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Motta'nın şutunu kaleci Fornezzi ayağıyla kurtardı.
71. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Motta geçti. Motta'nın çektiği şutu kaleci Karcemarskas son anda kornere çeldi.
82. dakikada Adam Maher'in ceza sahası yayının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.
89. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Serdar Özkan ile Motta paslaşarak kullandı. Motta'nın ceza sahası içine açtığı ortaya iyi yükselen Etame, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
90. dakikada Serdar Özkan'ın ara pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Eto'o, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

---KÜNYE---
Stat: Osmanlı
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Mehmet Cem Hanoğlu
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Vaclav Prochazka xx, Pinto xx, Aykut Demir xx, Musa Çağıran xx, Regattin xx, Mehmet Güven xx, Adam Maher xx, Aminu Umar xx, Webo xx (Thievy Bibouma dk. 78 x)
Yedekler: Hakan Arıkan, Lukasz Szukala, Koray Altınay, Sinan Kurt, Rusescu, Muhammed Bayır
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Antalyaspor: Fornezzi xx, Diego xx, Celustka xx, Salih Dursun xx, Sakıb Aytaç xx, Zeki Yıldırım xx (Serdar Özkan dk. 77 xx), Charles Fernando xx (Yekta Kurtuluş dk. 59 xx), Danilo xx (Motta dk. 63 xx), Deniz Kadah xx, Etame xx, Samuel Eto'o xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Jean Makoun, Sandro Raniere, Emre Güral
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Webo (dk. 45) (Osmanlıspor), Etame (dk. 89.), Eto'o (dk. 90) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Mehmet Güven, Musa Çağıran, (Osmanlıspor), Zeki Yıldırım, Salih Dursun, Deniz Kadah
(Antalyaspor)
(Abdullah Sarıca - Burak Altun / İHA)


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