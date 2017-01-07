07.01.2017 19:35 Antalyaspor'un yeni tesisleri görkemli törenle açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 43 milyon lira yatırımla tamamladığı Antalyaspor'un Döşemealtı Tesisleri'nin açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 43 milyon lira yatırımla tamamladığı Antalyaspor'un Döşemealtı Tesisleri'nin açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Döşemealtı ilçesinde yapımı tamamlanan yeni tesislerinin açılış törenine, Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, Türkiye Futbol Federasyonu İkinci Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu,Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, eski Milli futbolcu Tanju Çolak, spor kulüpleri başkanları, ilçe belediye başkanları, işadamları ve Antalyasporlu taraftarlar katıldı.

Yaşanan terör olaylarından dolayı ünlü pop şarkıcısı Hande Yener'in konserinin iptal edildiği açılış öncesinde protokol tesisleri gezdi. Mehteran takımının konseri ile başlayan tören, Antalyaspor minik jimnastik takımının gösterisi ile devam etti.

Alana gelen Bakan Çavuşoğlu ve Başkan Türel kendilerine tezahürat yapan kırmızı beyazlı taraftarları selamladı.



"TERÖRE EN İYİ CEVAP SPORDUR"

Törende konuşan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tesisin Antalyaspor'a hayırlı uğurlu olmasını belirterek, şampiyonluklar yaşanmasını diledi.

Antalyaspor'un efsane bir taraftarı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "İçeride ve dışarıda hainler var. Onlara geçit vermeyeceğiz, onlar Türkiye'yi bölemez, Türkiye'ye diz çöktüremez. Biz bir çağ kapatıp yeni çağ açan Fatih Sultan Mehmet'in ecdanın torunlarıyız. Gerekirse yine bir çağ kapatır,yeni bir çağ açarız. Bu hainler bunu böyle bilsin. Asker polis selamı veren futbolcularımıza tüm tribünlerde gece gündüz sokaklarda ve caddelerde Türkiye'ye büyük destek veren koşturan milletimize teşekkürler. Teröre en iyi cevap spordur. Yatırımdır. Bugün Cumhurbaşkanımız değişik şehirlerde açılışlar yapıyor. Biz bugün açılış yapıyoruz. Antalyamıza hayırlı uğurlu" olsun diye konuştu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın vitrin bir şehir olduğunun altını çizerek, Büyükşehir Belediyesi'nin dünyanın en önemli tesislerinden birini Antalyaspor'a kazandırıldığını vurguladı.



"BİZİ DURDURAMAZLAR"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel," Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, dün Amerika'daydı. Bugün Antalya'da" dedi.

Dünyanın en güzel kulüp spor tesislerinden birini kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Türel, " Bu açılışı yüreğimizi yaralı şehitlerimizin acısı sıcakken yapıyoruz. Şehitlerimiz sayesinde ülkemiz büyük değişim yaşıyor. Eskiden de terör vardı, ama nasıl olduğunu anlayamıyorduk. Bağımsız Türkiye'yi hazmedemiyorlar, 4 koldan saldırıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar şehit vereceğiz, şehit olacağız ama asla teslim olmayacağız. Bu bayrağı yere indirmeyeceğiz. Bize düşen görevi en iyi şekilde yapmalıyız. Vatan mücadelesi tek cephede değil her cephededir. Yatırım yapacağız her mahallemize. Bayrağımızı yükselteceğiz. Terör saldırılarının bizi durdurmayacağını bu gibi törenlerde gösterecektir. Bizi bir iki sene yavaşlatırlar ama durduramazlar." diye konuştu.



"ATİLLA VEHBİ KONUK TESİSLERİ OLACAK"

Bir çok büyük yatırımlar yaptıklarını dile getiren Türel, " Maddi bakımdan önemlidir ama benim için bu tesisin manevi değeri bambaşkadır. Hayal projelerimden biridir. Antalyaspor'un her alanında görev aldık. Deplasman da dayak da yedik. Bu tesisin bir benzerimi Alanyasporumuza kazandıracağız. Protokolün benzerini Alanyaspor ile imzalayacağız. Bu tesis bir konaklama ve eğitim tesislerinden oluşan bir komplekstir. Antalyaspor Koleji, Antalyaspor Akademisi ve Antalyaspor Üniversitesinin kurulmasına zemin hazırlayacak. Antalyaspor'a sevgimiz katlanarak arttı. Bu tesise ismin verilmesi noktasında benim ismimin verilmesi teklif edildi. Görevdeyken benim isim verilmesi noktasında hassasiyetim var. Antalyaspor Tesisleri'nin ismi Antalyaspor'un kurucularından Atilla Konuk'un ismi verilecek.



"ETO'O'YU SATMIYORUZ"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, göreve geldikleri günden bu yana büyük hedeflerden bahsettiklerini belirterek, başarının altında yatan en önemli etkeninin tesisler olduğunu kaydetti.

En şanslı kulüp başkanlarından biri olduğunu dile getiren Öztürk," Büyük hedeflerimiz var. Büyük işleri büyün oyuncularla yapabilmek önemlidir. Transfer döneminde de Eto'o ile ilgili söylemler çıktı. Düşündük taşındık kaptanımızı satmama kararı aldık. Her türlü emeği vereceğiz. Bizim yönetimimizde Antalyaspor'u başkan göreceğiz. Bunu başaracağız. Bize bu tesisi kazandıranlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Türel'e, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yıldız futbolcu Samuel Eto'o tarafından çiçek takdim edildi.

Başkan Türel, Eto'o'ya daha önce fahri hemşerilik ünvanı verildiğini hatırlatarak, " Eto'o Antalyaspor'ludur, Antalya'da kalacaktır"dedi.

Ali Şafak Öztürk ise Eto'o'ya Türkçe olarak, Antalya'yı seviyor musun sorusuna, 'Evet', Antalya'da kalacak mısın? sorusuna " Evet", Biz kimiz? Sorusuna, " Antalyasporuz" dedi.



GÖRSEL ŞÖLEN

Daha sonra Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Havai fişek gösterisi ve taraftarların tezahüratları ile renklenen tören, Antalyaspor'un tarihinden verilen slayt kesitleri ile devam etti.

Eski futbolcuların forma giydiği veteranların maçının ardından tören, Antalyaspor'un antrenmanı ile sona erdi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geçtiğimiz yılın Mayıs ayında ilk kazması vurulan 18 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 134 bin metrekare alanı kapsayan kamp ve spor tesislerinin inşası daha önce tamamlanmıştı. Modern mimarisiyle dikkat çeken tesiste bin kişilik kapalı tribünlü futbol sahası, 4 futbol sahası, 2 küçük futbol sahası, antrenman sahası, kamp alanlı konaklama tesisleri, konforlu sporcu odaları, çok amaçlı kapalı spor salonu, tenis kortu, halı saha, Antalyaspor Futbol Okulu, fizyoterapi ve fizik tedavi merkezleri, futbol ve diğer branşlara uygun tam donanımlı fitness salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, jakuzi, fizik tedavi havuzu, Antalyaspor Müzesi, 400 kişilik konferans salonu, restoranlar ve eğlence merkezleri yer alıyor.

(İsa Akar-Harun Erdoğdu/İHA)

