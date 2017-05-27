Antalyaspor'un Avrupa inadı sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor'u konuk etti. Antalyaspor, kritik karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor'u konuk etti. Antalyaspor, kritik karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR 11. dakikada savunmadan gelen topu ceza sahası dışında önünde bulan Diego'nun sert şutunda Ramazan kale direğinin solunda topu kornere çeldi. 41. dakikada kullanılan çift vuruşta Eto'o'nun şık plasesinde top direğe çarparak filelere gitti. 1-0 60. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Batuhan'ın ceza sahasında topuğuyla verdiği pasla buluşan Tunay'ın müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 63. dakikada Sakıb'ın pasıyla topla buluştuktan sonra dönüp rakibini geçen Motta'nın ceza sahası içerisinden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2 65. dakikada Eto'o'nun derinlemesine pasında topla buluşan Deniz Kadah'ın kaleciyi geçtikten sonra yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3 78. dakikada Hasan Bilal'in sol kanattan ortaladığı topa Batuhan'ın yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
---KÜNYE--- Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Barış Şimşek xx, Serdar Diyadin xx, İbrahim Bozbey xx Kasımpaşa: Ramazan x, Popov x, Veysel xx, Titi x, Veigneau x, Hasan Bilal xx (Ahmet Ildız dk. 80 ?), Abdullah Durak x, Sadiku x (Guanca dk. 70 x), Eduok x (Tunay dk. 46 x), Castro x, Batuhan Altıntaş x Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Shala Teknik Direktör: Kemal Özdeş Antalyaspor: Ferhat xx, Celustka xx, Salih Dursun xx, Diego xx (Chico dk. 79 x), Sakıb xx, M'billa xx (Yekta dk. 70 x), Charles xx, Zeki xx, Ramon Motta xxx (Serdar Özkan dk. 75 x), Deniz Kadah xx, Eto'o xxx Yedekler: Fornezzi, Makoun, Drole, Emre Güral Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Goller: Eto'o (dk. 41), Motta (dk. 63), Deniz Kadah (dk. 65) (Antalyaspor) Sarı Kartlar: M'billa, Sakıb (Antalyaspor), Titi (Kasımpaşa) (Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)
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