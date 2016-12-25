25.12.2016 21:12 Antalyaspor son nefeste!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında kendi evinde Kasımpaşa ile karşılaşan Antalyaspor, mücadeleyi 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti 90. dakikada Motta getirdi. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında kendi evinde Kasımpaşa ile karşılaşan Antalyaspor, mücadeleyi 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti 90. dakikada Motta getirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada sol kanattan Celustka'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Eto'o'nun gelişine vuruşu Pavelka'ya çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.

23. dakikada Makoun'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Celustka'nın ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarpıp kornere çıktı.

34. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Chico'nun penaltı noktasına doğru ortasında Danilo'nun kafa vuruşunu kaleci Ramazan son anda golü önledi.

38. dakikada Eduok'un sol kanattan ortasında arka direkte Koita'nın rövaşatası yandan auta gitti.

39. dakikada Tunay Torun'un ceza alanı dışından yaptığı sert şut yandan dışarıya çıktı.

47. dakikada Kasımpaşa atağında ceza sahası içinde topla buluşan Pavelka pasını sağ çaprazdaki Koita'ya verdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Koita'nın yerden sert şutu Fornezzi'nin müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 0-1

50. dakikada Kasımpaşa'da Castro ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta kaleci Fornezzi topu kolaylıkla kontrol etti.

54. dakikada Celustka'nın sağ kanattan ceza alanı penaltı noktasına yaptığı ortada Makoun topu ağlara gönderdi. 1-1

62. dakikada Deniz Kadah'ın sağ kanat korner bayrağı önünden yaptığı ortada Serdar Özkan'ın kafa vuruşunu kaleci Ramazan kurtardı.

63. dakikada Koita'nın uzaklardan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Fornezzi tokatlayarak kurtardı.

66. dakikada Antalyaspor'da Diego Angelo'nun yaklaşık 30 metreden yaptığı şutu Kasımpaşa kalecisi Ramazan iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Celustka'nın uzun kullandığı taçta M'billa, topu kafayla penaltı noktasına aşırttı. Sağ ayağıyla topu düzelten ve dönerek sol ayağıyla şutunu çeken Motta topu ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Hakan Yemişkan xx, Yusuf Bozdoğan xx

Antalyaspor: Fornezzi xx, Celustka xx, Chico xx, Diego xx, Sakıb xx, Yekta xx (Kenan Horiç dk. 81 x), Makoun xx (Ramon Motta dk. 76 xx), M'billa xx, Deniz xx, Danilo x (Serdar Özkan dk. 59 x), Eto'o xx

Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Jevtoviç, Rıdvan Şimşek, Anıl Koç

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Titi xx, Veigneau xx, Pavelka xx (Mustafa Batuhan dk. 90 ?), Sadiku xx, Tunay xx (Turgut Doğan Şahin dk. 69 x), Castro xx, Eduok xx (Ferhat Kiraz dk. 85 x), Koita xx

Yedekler: Burak Yaşar, Otigba, Bozhikov, Ahmet Yıldız

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Makoun (dk. 54), Motta (dk. 90), Koita (dk. 47) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Yekta Kurtuluş, Makoun, Serdar Özkan, Motta (Antalyaspor), Castro, Pavelka, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa)

(Adem Akalan - Cafer Eser / İHA)

