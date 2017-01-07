07.01.2017 18:39 Antalyaspor şok Eto'o kararı

Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, düşünüp taşınıp Eto'o'yu satmama kararı aldıklarını söyledi. Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, düşünüp taşınıp Eto'o'yu satmama kararı aldıklarını söyledi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, göreve geldikleri günden bu yana büyük hedeflerden bahsettiklerini belirterek, başarının altında yatan en önemli etkeninin tesisler olduğunu kaydetti.

En şanslı kulüp başkanlarından biri olduğunu dile getiren Öztürk, "Büyük hedeflerimiz var. Büyük işleri büyün oyuncularla yapabilmek önemlidir. Transfer döneminde de Eto'o ile ilgili söylemler çıktı. Düşündük taşındık kaptanımızı satmama kararı aldık. Her türlü emeği vereceğiz. Bizim yönetimimizde Antalyaspor'u başkan göreceğiz. Bunu başaracağız. Bize bu tesisi kazandıranlara teşekkür ediyoruz" dedi.

(Harun Erdoğdu - İsa Akar/İHA)

