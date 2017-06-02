Antalyaspor, sahasında Gaziantespor'u yendi

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantespor'u 4-1 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantespor'u 4-1 yendi.



Maçtan Dakikalar

6. dakikada Gaziantepspor savunmasından seken topu önünde bulan Samuel Eto'o, ceza alanı dışından yaptığı sert şutta top az farkla auta gitti.

21. dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Drole plase vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

28. dakikada Kislyak'ın uzaktan sert şutunu kaleci Ferhat sektirince, topu önünde bulan Serkan Bakan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

36. dakikada Ben-Hatira'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ghilas kaleci Ferhat'ı geçti ancak topu ayağından fazla aşınca top takım arkadaşı Serkan Bakan'ın önünde kaldı. Serkan'ın vuruşunu kaleci Ferhat ayaklarıyla çıkardı.

43. dakikada Eto'o ile Makoun arasında yapılan verkaçın ardından ceza alanı içinde topla buluşan Zeki Yıldırım'ın vuruşunda top ağlara gitti.

47. dakikada Ben-Hatira ile Ghilas verkaçında ceza sahası içinde sol çaprazda tekrar topla buluşan Ben-Hatira'nın vuruşunda top yandan auta gitti.

53. dakikada Antalyaspor'da Makoun'un ters pasında ceza alanı dışında topla buluşan Ghilas'ın sert plasesi yan direkten oyun alanına geri döndü.

56. dakikada Antalyaspor'da Sakıb Aytaç'ın sol kanattan altı pas üzerine yaptığı ortaya Drole gelişine güzel vurdu ve topu ağlara gönderdi. 3-1

65. dakikada ani gelişen Gaziantepspor atağında kaleciye karşı karşıya kalan Ben-Hatira'nın vuruşunu kaleci Ferhat çeldi. Seken topu önünde bulan Ghilas'ın vuruşunda Salih Dursun topu çizgiden çıkardı.

71. dakikada Zeki'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eto'o'nun yaptığı vuruşu kaleci Erten yatarak uzaklaştırdı.

72. dakikada Sandro'nun savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Eto'o, kaleci Erten'in yanından topu ağlara gönderdi. 4-1



Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Gençerler xx, Samet Çavuş xx

Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Celustka xx, Sakıb Aytaç xx, Salih Dursun xx, Yusuf Çelik xx (Sandro dk. 52 xx), Zeki Yıldırım xx, Makoun xxx, Harun Alpsoy xx (Atakan Cangöz dk. 73 x), Drole xxx, Emre Güral xx (Doğukan Sinik dk. 67 xx), Eto'o xxx

Yedekler: Ahmet Özden, Kenan Horic, Anıl Koç

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gaziantepspor: Erten Ersu xx, Pedro xx, Kislyak xx, Serkan Bakan xx (Yunus Şencay dk. 87 ?), Alpay Koçaklı xx, Thiam xx, Abdülkadir Kayalı xx, Ben-Hatira xx, Doğanay xx, Orkan Çınar xx, Ghilas xx

Yedek: Adnan Karabulut

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Drole (dk. 21 ve 56), Zeki Yıldırım (dk. 43), Samuel Eto'o (dk. 72) (Antalyaspor), Serkan Bakan (dk. 28) (Gaziantepspor)

Sarı Kartlar: Yusuf Çelik (Antalyaspor), Kislyak, Alpay Koçaklı (Gaziantepspor)



BÜLENT UYGUN'DAN AÇIKLAMALAR

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 4-1 yenilen Gaziantepspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, "Küme düştük bir an önce çıkmamız tek düşüncemiz" dedi.

Küme düştüklerini söyleyen Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Küme düştük bir an önce çıkmamız tek düşüncemiz. Şampiyon olan Beşiktaş ve kupayı alan Konyaspor'u tebrik ediyorum. Çetin bir mücadele geçti, takımın başına 12 hafta kala gelmiştim. 5 takımı küme de bırakmıştım. Bu takımı da bırakmaya çalıştım ama olmadı. Bugün en genç gol atan oyuncu Batuhan Karadeniz'di daha önce bugün de Serkan Bakan ile rekoru kırdık ve en genç gol atan oyuncu bizim takımımıza geçti. Bir genci kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. 11 kişi ile geldik de böyle oldu. Bir kardeşimizi kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep planlamasını yapacaktır ve tekrar bu lige çıkacaktır" dedi.



"TAKIM SAYISININ ARTIRILMASINI İSTİYORUZ"

Federasyonun takım sayısını arttırması gerektiğini de sözlerine ekleyen Bülent Uygun, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ülke olarak çok zor zamanlardan geçtik. Şehrimizin hemen yanında savaş var. 15 Temmuz'da hain odaklar tarafından darbe girişimi oldu. Kendi futbolcumuz intihar etti, falan falan falan. Serkan gibi genç kardeşlerimizi futbolumuza kazandırmak istiyoruz ve bu sayıyı arttırmak için takım sayısının arttırılmasını istiyoruz."

(Adem Akalan - İsa Akar /İHA)