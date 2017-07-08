Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Antalyaspor Milan ile anlaştı, Sosa ile anlaşamadı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Antalyaspor Milan ile anlaştı, Sosa ile anlaşamadı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Sosa transferinde kulübü Milan ile anlaşmalarına rağmen oyuncunun yıllık 5 milyon avro istemesi nedeniyle transferden vazgeçtiklerini kaydetti.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Sosa transferinde kulübü Milan ile anlaşmalarına rağmen oyuncunun yıllık 5 milyon avro istemesi nedeniyle transferden vazgeçtiklerini kaydetti.
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk,2017-2018 sezonu hazırlıklarının Bolu'da devam ettiğini kaydetti. Bu yıl transferleri erken yapmaya çalıştıklarını belirten Öztürk, "İki tane daha transfer düşünüyoruz. Beklentimizde inşallah bu iki transferi kamp bitmeden yetiştirmektir. Süremiz uzun, sakin kalıp doğru seçimi yapmak istiyoruz. Defans ve 10 numara pozisyonu için bir transfer yapacağız" dedi.

"SOSA'DAN VAZGEÇTİK"
Gündeme getirilen Sosa'nın transferi noktasında bir açıklama yapan Öztürk, "Sosa ile ilgimiz vardı ama kestik. Oyuncunun kulübü ile anlaşmıştık. Ama oyuncudan, menajerlerinden gelen yüksek talep yaklaşık 5 milyon avro gibi bir rakam geldi. Bizde bunun üzerine teşekkür ettikve sonlandırdık" diye konuştu.

"DEFANS VE SAĞ BEK ALINACAK"
Her iki bölge için görüşme halinde oldukları oyuncular olduğunun dile getiren Başkan Öztürk, "Defans olarak düşündüğümüz oyuncu sağ bek oynayabilen bir oyuncuydu. Stoper vasıflı bir oyuncu da olabilir. Bu da bütçeyi artıp yine 10 numaraya harcanacak parayı yine bu iki bölgede kullanabiliriz. Böyle iki oyuncu transferi yapacağız" dedi. Öztürk, ayrıca Galatasaraylı Hakan Balta'nın hiçbir zaman gündemlerinde olmadığını da vurguladı.

"TRANSFERLER BİRLİKTE YAPILIYOR"
'Kadroyu başkan yapıyor, Rıza hocaya bırakmıyor', söylemlere de değinen Öztürk şu cevabı verdi: "Burada önemli olan beraber çalışmaktır. Biz hocamızla iletişim halindeyiz. Hocamızın bilmediği yada kadroda düşünmediği bir isimle anlaşma yapmadık. Yönetimin öncelikli karar alır tabi ki ama buda hocaya danışarak sağlıklı şekilde olur. Şuana kadar olan bütün transferlerimiz hocanın isteğiyle olmuş transferlerdir" dedi.

"MENEZ'İN BONSERVİSİ"
Menez'e 3 milyon Avro bonservis bedeli mi verildi? Sorusuna Öztürk, " Yaklaşık bu rakamın yarısına geldi" açıklamasını yaparak spekülasyonlara nokta koydu.
(İsa Akar-Adem Akalan/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hamburg'da caddeler savaş alanı
Tekirdağ'da binlerce ölü balık karaya vurdu
Buika'dan ay ışığında muhteşem konser
Doğuştan fanatik: Adı Bordo, soyadı Maviş
'Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim'
Canlı yayında kaza yaptılar
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Almanya'dan bir skandal daha! Erdoğan'ın makam aracı durduruldu
Almanya'dan bir skandal daha! Erdoğan'ın makam aracı durduruldu
Ümit Özdağ yeni partinin genel başkanını açıkladı
Ümit Özdağ yeni partinin genel başkanını açıkladı
Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz
Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz
Trump'ın eli yine havada kaldı
Trump'ın eli yine havada kaldı
Alman Ordusu sokaklara indi! Hamburg'ta G20 protestoları devam ediyor
Alman Ordusu sokaklara indi! Hamburg'ta G20 protestoları devam ediyor
Vahşet! Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler
Vahşet! Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hamburg'da caddeler savaş alanı
Hamburg'da caddeler savaş alanı
Tekirdağ'da binlerce ölü balık karaya vurdu
Tekirdağ'da binlerce ölü balık karaya vurdu
Buika'dan ay ışığında muhteşem konser
Buika'dan ay ışığında muhteşem konser
Doğuştan fanatik: Adı Bordo, soyadı Maviş
Doğuştan fanatik: Adı Bordo, soyadı Maviş
'Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim'
'Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim'
Canlı yayında kaza yaptılar
Canlı yayında kaza yaptılar
Antalyaspor Milan ile anlaştı, Sosa ile anlaşamadı
Antalyaspor Milan ile anlaştı, Sosa ile anlaşamadı
Film sahnesi gibi kaza kamerada
Film sahnesi gibi kaza kamerada
Spor yaparken belini incitti
Spor yaparken belini incitti
İlk Osmanlıca daktilonun filmleri aratmayan öyküsü
İlk Osmanlıca daktilonun filmleri aratmayan öyküsü
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bodrum'da Sinan Akçıl izdihamı
Bodrum'da Sinan Akçıl izdihamı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English