Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı lig maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı lig maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

