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Antalyaspor ile Osmanlıspor 17. randevuda
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Antalyaspor ile Osmanlıspor 17. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u ağırlayacak Antalyaspor rakibiyle toplamda 17. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u ağırlayacak Antalyaspor rakibiyle toplamda 17. kez karşı karşıya gelecek.
Antalyaspor ile Osmanlıspor, 2016-2017 Turgay Şeren Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynayacakları karşılaşmayla 17. kez karşı karşıya gelecekler. Geride kalan 16 mücadeleden kırmızı-beyazlılar 4 kez galip gelirken, başkent ekibi ise 5 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 7 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

ANTALYASPOR'UN İKİ GALİBİYETİ HÜKMEN
Bugüne kadar Antalyaspor ile Osmanlıspor 16 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 16 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. İki takım Spor Toto Süper Lig'de 9 kez karşılaşırken, bu maçlarda Antalyaspor 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Akdeniz temsilcisinin aldığı 2 galibiyeti ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2009-2010 yılında o dönemdeki adı Ankaraspor'un küme düşürülmesi sonucu oynanması gereken 2 maçı da hükmen 3-0 kazanarak elde etti. Osmanlıspor ile Antalyaspor, PTT 1. Lig'de de 6 kez mücadele etti. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 2 kez galip gelirken, 3 kez de rakibine mağlup oldu. Bir karşılaşma ise berabere bitti.

EN GOLLÜ MAÇTA 7 GOL
Kırmızı-beyazlılar ile Başkent ekibi arasında oynanan 16 maçta en farklı skor 3 kez elde edilen 3-0'lık skor oldu. İki takım arasında oynanan en gollü maç ise 2014-2015 yılında PTT 1. Lig'de Antalya'da oynanan ve Osmanlıspor'un 4-3 üstünlüğü ile sona eren 7 gollü maç olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA ALINAN SKOR 1-1
Antalyaspor ile başkent temsilcisi Osmanlıspor arasında oynanan maçlarda en çok alınan skor ise 1-1'lik sonuçlar oldu. İki takım 16 maç sonunda 4 kez 1-1'lik skorlarla sahadan ayrıldı. 3 maç ise 3-0 sona ererken, 2 maçta 0-0 ve 3-1'lik skor alındı. Antalyaspor ile başkent ekibi 1'er maçta da 1-0, 2-1, 2-2, 3-2 ve 4-3'lük skorlarla sahadan ayrıldı.

ANTALYA 23, OSMANLISPOR 22 GOL ATTI
Antalyaspor ile Osmanlılar arasında 2002-2003 sezonundan bu sezona kadar oynanan 16 maç sonunda iki takım toplam 45 gol kaydetti. Antalyaspor rakibinin kalesine 23 gol atarken, başkent ekibi Osmanlıspor ise 22 golle karşılık verdi.

CHİCO CEZALI, SALİH DURSUN İLK KEZ
25 puanla ligde 7. sırada yer alan Antalyaspor'da Gaziantepspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Brezilyalı defans oyuncusu Chico, zorlu Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Chico'nun yokluğunda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, devre arasında Galatasaray'dan kadroya dahil edilen Salih Dursun'a görev verecek. 25 yaşındaki defans oyuncusu kırmızı-beyazlı formayı ilk kez giyecek.

3 OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Osmanlıspor maçı öncesi Antalyaspor'da 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda Osmanlıspor maçında Danilo, M'billa ve Yekta Kurtului sarı kart görmeleri halinde Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecekler.

"M'BİLLA OSMANLISPOR MAÇINDA YOK"
Gaziantepspor maçında kasığından ve kaval kemiğinden sakatlanan Kamerunlu oyuncu M'billa Etame'nin Osmanlıspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Kamerunlu oyuncu M'billa, hafta içerisinde yapılan antrenmanlara katılmazken, dün takımdan ayrı koşu yaptı.

MUHTEMEL 11
Antalyaspor - Osmanlıspor mücadelesi pazar günü saat 13.30'da Ankara Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı-beyazlıların mücadeleye şu 11'i ile çıkması bekleniyor:
"Fornezzi, Salih Dursun, Celustka, Diego Angelo, Sakıp Aytaç, Serdar Özkan, Zeki Yıldırım, Charles, Danilo, Deniz Kadah ve Samuel Eto'o."
(Adem Akalan / İHA)


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